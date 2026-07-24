Borja Mayoral ricorda la Roma: “Fonseca credette in me, fu un grande anno”

Un ritorno al passato per Borja Mayoral, che ha parlato della sua esperienza con la maglia della Roma.

Il rapporto con Fonseca

Intervistato da Marca, Borja Mayoral ha ricordato il contributo di Paulo Fonseca nella sua esperienza alla Roma: l’allenatore portoghese gli diede fiducia e continuità, permettendogli di giocare con regolarità sia in Serie A sia in Europa League. Nella stagione 2020/21 l’attaccante spagnolo fu infatti uno dei protagonisti del cammino europeo dei giallorossi, arrivato fino alla semifinale contro il Manchester United. Ecco le sue parole:

“Cerco sempre di imparare da tutti. È vero che i nomi più mediatici sono Zidane o Mourinho, ma ho avuto allenatori meno conosciuti che sono stati anche molto importanti nella mia carriera. Ad esempio, Paulo Fonseca mi ha dato l’opportunità di giocare in Europa League e, poco dopo, di essere titolare in Serie A con la Roma. È stata la mia prima stagione lì e ho fatto un grande anno“.