Il rinnovo di Paulo Dybala resta una priorità tra le mura di Trigoria, con l’ottimismo per la firma che resta ma al tempo stesso un accordo che ancora non arriva.

Secondo quanto raccontato da Fabiana Della Valle nel corso de “il blitz”, podcast de “La Gazzetta dello Sport“, la trattativa per il rinnovo è ancora aperta ma negli ultimi giorni si sarebbe fatta avanti addirittura la Juventus che si è informata con l’agente Carlos Novel.

Della Valle: “Dybala vuole la Roma e aspetta la Roma, ma intanto si guarda anche intorno”