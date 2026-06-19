Il rinnovo di Paulo Dybala resta una priorità tra le mura di Trigoria, con l’ottimismo per la firma che resta ma al tempo stesso un accordo che ancora non arriva.
Secondo quanto raccontato da Fabiana Della Valle nel corso de “il blitz”, podcast de “La Gazzetta dello Sport“, la trattativa per il rinnovo è ancora aperta ma negli ultimi giorni si sarebbe fatta avanti addirittura la Juventus che si è informata con l’agente Carlos Novel.
Della Valle: “Dybala vuole la Roma e aspetta la Roma, ma intanto si guarda anche intorno”“Paulo Dybala attende il rinnovo con la Roma e non c’è ancora la fumata bianca. I giallorossi hanno mandato una proposta a Dybala, con cifre molto più basse di quanto guadagna ora, sui 2,5 milioni più bonus per un anno. Lui chiede 3 milioni più bonus (da valutare) per un anno con un’opzione per il secondo. Dybala vuole la Roma e aspetta la Roma, ma intanto si guarda anche intorno e qualche squadra si è fatta avanti. Una di queste è sorprendente, perché si tratta della Juventus. La Juve infatti ha contattato l’agente di Dybala Carlos Novel per capire le cifre e la situazione con la Roma”.