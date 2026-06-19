Arrivano buone notizie per la Roma in ottica plusvalenze per il Fair Play Finanziario.
Dopo il via libera dell’assemblea della Lega Serie A di aprile all’accordo transattivo da 300 milioni di euro con Img inerente alla questione del “cartello” sulla vendita dei diritti televisivi, sono in arrivo i pagamenti.
Roma, in arrivo un bel tesoretto dai diritti televisivi
Sorride anche la Roma
dei Friedkin, come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo
, il club giallorosso dovrebbe incassare una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro
. Un tesoretto prezioso che aiuta il club in ottica fair play finanziario
e che abbassa la cifra da incassare entro il 30 giugno.