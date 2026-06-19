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Roma, in arrivo 15/20 milioni nelle casse giallorosse dai diritti televisivi

Redazione
Pubblicato 21 ore fa il 19/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, in arrivo 15/20 milioni nelle casse giallorosse dai diritti televisivi

Arrivano buone notizie per la Roma in ottica plusvalenze per il Fair Play Finanziario.

Dopo il via libera dell’assemblea della Lega Serie A di aprile all’accordo transattivo da 300 milioni di euro con Img inerente alla questione del “cartello” sulla vendita dei diritti televisivi, sono in arrivo i pagamenti.

Roma, in arrivo un bel tesoretto dai diritti televisivi

Sorride anche la Roma dei Friedkin, come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, il club giallorosso dovrebbe incassare una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Un tesoretto prezioso che aiuta il club in ottica fair play finanziario e che abbassa la cifra da incassare entro il 30 giugno.

#asr #asroma #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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