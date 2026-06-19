Soulé-Dortmund, frenata improvvisa: la richiesta della Roma complica tutto

Il futuro di Matias Soulé resta uno dei temi più delicati dell’estate giallorossa.
La richiesta giallorossa
A Trigoria la linea è chiara: nessuna cessione al ribasso. Soulé rappresenta uno dei giocatori con il maggiore potenziale e una sua eventuale partenza dovrà garantire una plusvalenza significativa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per questo motivo la dirigenza continua a mantenere una valutazione elevata, ritenuta fondamentale anche per rispettare i parametri economici imposti dall’UEFA.
Il Dortmund prende tempoIl Borussia Dortmund era uno dei club maggiormente interessati al talento argentino, ma la filosofia del club tedesco potrebbe rappresentare un ostacolo decisivo. I gialloneri, infatti, storicamente hanno sempre privilegiato investimenti sostenibili, raramente spingendosi su cifre vicine ai 40 milioni. Le eccezioni degli ultimi anni, come Dembélé e Haller, restano casi isolati e al momento l’operazione viene considerata troppo onerosa.
La Roma aspetta, ma il tempo stringe
La necessità di fare cassa resta una priorità assoluta per il club capitolino, che prima di affondare sui rinforzi richiesti da Gian Piero Gasperini dovrà completare almeno una cessione di peso. La sensazione è che la situazione di Soulé possa evolversi rapidamente nelle prossime settimane, ma la Roma non sembra intenzionata a sacrificare il classe 2003 senza un’offerta ritenuta all’altezza del suo valore.