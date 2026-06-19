ULTIM'ORA
Un tesoretto salva big: Soulé è conteso, c’è anche la Premier Dybala aspetta, Pellegrini tratta, Celik in chiusura Greenwood trova un D’Amico La rincorsa di D’Amico Roma, ecco i rinnovi. Celik firma subito, poi Dybala e Pellegrini I dieci giorni di D’Amico per chiudere rinnovi e cessioni Deroga per D’Amico, adesso la Roma può accelerare Calciomercato Roma, asse in uscita con il Torino Calciomercato, il Palermo insiste per Romano Arrivata la deroga per D’Amico. Priorità: plusvalenze e rinnovi
CALCIOMERCATO
BREAKING

Soulé-Dortmund, frenata improvvisa: la richiesta della Roma complica tutto

Redazione
Pubblicato 17 ore fa il 19/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Soulé-Dortmund, frenata improvvisa: la richiesta della Roma complica tutto

Il futuro di Matias Soulé resta uno dei temi più delicati dell’estate giallorossa.

La richiesta giallorossa

A Trigoria la linea è chiara: nessuna cessione al ribasso. Soulé rappresenta uno dei giocatori con il maggiore potenziale e una sua eventuale partenza dovrà garantire una plusvalenza significativa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per questo motivo la dirigenza continua a mantenere una valutazione elevata, ritenuta fondamentale anche per rispettare i parametri economici imposti dall’UEFA.

Il Dortmund prende tempo

Il Borussia Dortmund era uno dei club maggiormente interessati al talento argentino, ma la filosofia del club tedesco potrebbe rappresentare un ostacolo decisivo. I gialloneri, infatti, storicamente hanno sempre privilegiato investimenti sostenibili, raramente spingendosi su cifre vicine ai 40 milioni. Le eccezioni degli ultimi anni, come Dembélé e Haller, restano casi isolati e al momento l’operazione viene considerata troppo onerosa.

La Roma aspetta, ma il tempo stringe

La necessità di fare cassa resta una priorità assoluta per il club capitolino, che prima di affondare sui rinforzi richiesti da Gian Piero Gasperini dovrà completare almeno una cessione di peso. La sensazione è che la situazione di Soulé possa evolversi rapidamente nelle prossime settimane, ma la Roma non sembra intenzionata a sacrificare il classe 2003 senza un’offerta ritenuta all’altezza del suo valore.

#asr #asroma #Borussia Dortmund #Mercato #Roma #soule

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182316 articoli

ARTICOLI CORRELATI