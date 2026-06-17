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Rinnovo Celik, accordo quasi raggiunto: i dettagli e le cifre

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 17/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Rinnovo Celik, accordo quasi raggiunto: i dettagli e le cifre

La nuova Roma di D’Amico e Gasperini continua a lavorare su due fronti: quello del calciomercato in entrata e quello dei rinnovi dei giocatori in scadenza.

Proprio riguardo questi ultimi i nomi nella lista dei giocatori da rinnovare sono molti, e se per alcuni di loro il prolungamento del contratto ancora non è arrivato, per altri è molto vicino. Il piano dei giallorossi infatti sarebbe quello di rinnovare Mancini, Cristante e Dybala, ma anche il prolungamento di contratto di  Zeki Celik sembra a un passo.

Rinnovo Celik, mancano da limare alcune cifre

Con l’arrivo di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo della Roma, la priorità va ai giocatori in scadenza a fine giugno, ormai alle porte. Zeki Celik è uno di questi: il terzino turco, al momento impegnato nel Mondiale con la sua nazionale, è a un passo dal prolungamento del contratto. Secondo Matteo Moretto c’è ancora da limare una distanza economica tra il club giallorosso e il giocatore che però non dovrebbe cambiare i piani. Oltre al rinnovo fino al 2029, il terzino destro dovrebbe guadagnare poco meno di 3 milioni a stagione.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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