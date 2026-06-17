La nuova Roma di D’Amico e Gasperini continua a lavorare su due fronti: quello del calciomercato in entrata e quello dei rinnovi dei giocatori in scadenza.

Proprio riguardo questi ultimi i nomi nella lista dei giocatori da rinnovare sono molti, e se per alcuni di loro il prolungamento del contratto ancora non è arrivato, per altri è molto vicino. Il piano dei giallorossi infatti sarebbe quello di rinnovare Mancini, Cristante e Dybala, ma anche il prolungamento di contratto di Zeki Celik sembra a un passo.

Rinnovo Celik, mancano da limare alcune cifre