Poker da Champions, Gasperini sorride ma avvisa

Il monito di Gasperini è chiaro: “Resto solo con le mie idee”. Nel frattempo però la Roma va a -1 dalla Juve e -3 dal Milan.

Corriere della Sera (U.Trani) – Profumo di Champions all’Olimpico. Gli applausi dei 60mila, già all’intervallo, per lo show giallorosso con le prime tre reti (in 21 minuti) alla Fiorentina, la quarta arriverà nella ripresa. Tifoseria entusiasta e squadra spavalda. La vittoria (4-0) nel posticipo è il messaggio che la Roma invia alle rivali.

La corsa che porta, come ha sempre pensato e ricordato, si deciderà sul traguardo. Superato, ilora è sesto e 2 punti sotto, Gian Piero sale con il suo gruppo al quinto posto. Ma più che la posizione è il distacco da chi è avanti in classifica — diminuito dopo il weekend — a dare il giusto significato al successo contro la squadra di: – 1 dae – 3 da. Laquarta e ilterzo, avversare di questa volata di fine torneo, sono avvisate. Non basta il vantaggio negli scontri diretti a metterle al sicuro a tre giornate dalla conclusione della stagione.

Autentica prova di forza che fa dunque aumentare le chance dellanella lotta per il quarto posto., però, ha sempre avuto fiducia nel ribaltone: «Questa squadra non è da sesto posto. Siamo in un buon momento, ma le partite sono tutte difficili ed equilibrate. Sappiamo che non possiamo sbagliare nulla per avere speranze, ma abbiamo un bel morale. E con la rosa al completo, come accaduto fino a metà dicembre, abbiamo un potenziale migliore e possiamo competere. Non ho mai avuto bisogno di tenere in pugno la squadra, non ci sono mai stati problemi e le risposte delle ultime settimane sono state ancora più forti. C’è grande compattezza tra me e la squadra, cerchiamo di raggiungere un traguardo che abbiamo sempre voluto e che sarebbe fantastico. Ci sono tre partite, non abbiamo margini di errore. Il futuro sarà materia successiva: se devo lavorare, voglio farlo con le mie idee. Se devo farlo con le idee di altri, è meglio che trovi un altro posto».

Koné di nuovo titolare, Dybala utilizzato in corsa ultime due partite. Ora Gian Piero può contare sulla Roma migliore: «Questa squadra a lungo è stata una delle migliori difese d’Europa. Ora stiamo recuperando tutti e ritrovando la squadra dei primi mesi con l’aggiunta di Malen. Così è più facile ottenere i risultati. Giochiamo un buon calcio, facciamo gol con più giocatori e reti di ottima qualità». «Se vinciamo le ultime tre, possiamo farcela» avverte Pisilli, guardando al quarto posto che ora è a un punto. Hermoso è d’accordo: «Sì, dobbiamo continuare a vincere. E a crederci. La Roma è proprio bella da vedere».