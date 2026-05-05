Gasperini: “Ora non possiamo sbagliare nulla”

Gasperini elogia il gruppo e vede la Champions. Al Tardini ritroverà El Aynaoui, mentre Pellegrini e Dovbyk si avvicinano al rientro.

Il Tempo (G.Turchetti) – Tra alti e bassi, l’obiettivo è rimasto sempre invariato. La Roma e Gasperini, adesso, sono ad un punto dalla Champions League. «Sappiamo che non possiamo più sbagliare nulla per continuare a sperare – ha affermato – Siamo in un buon momento, anche se le partite sono molto difficili. Sapevo che avrei avuto la squadra un po’ più al completo e in queste condizioni possiamo competere. Nel girone di ritorno è cambiata la qualità dell’attacco, abbiamo segnato di più nonostante le assenze di tanti attaccanti».

All’Olimpico era presentema non è ancora il momento di pensare al futuro: «Più avanti penseremo a come rinforzare la squadra, ma adesso ci concentriamo su queste tre partite rimanenti». Ancora una volta,ha voluto evidenziare il legame stretto con il gruppo: «La squadra è fortissima dal punto di vista del carattere, ma anche tecnico. Nelle ultime settimane ho avuto delle risposte importanti. C’è grande compattezza tra me e loro. Cerchiamo di raggiungere un traguardo che abbiamo sempre voluto».

Serata da protagonista per Hermoso, autore di un gol e un assist: «La difesa è la nostra forza. Mancano tre partite e dobbiamo vincerle, magari possiamo arrivare in Champions». Una rete anche per Pisilli, che si è portato a casa il premio dì migliore in campo: «Tutta la squadra ha fatto una grande partita, abbiamo approcciato nel migliore dei modi. Siamo rientrati bene anche nella ripresa, mentre a Bologna ci eravamo un po’ adagiati. Se giochiamo così, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Se facciamo nove punti, abbiamo più possibilità di andare in Champions».

La corsa al quarto posto della Roma riprenderà domenica pomeriggio al Tardini nella sfida con il Parma. Gasperini ritroverà El Aynaoui, che ieri sera ha scontato una giornata di squalifica. Pellegrini proverà in tutti i modi a strappare una convocazione, ma il ritorno del numero sette gialloros-so dovrebbe avvenire direttamente nel derby con la Lazio. Ieri, Dovbyk è volato in Finlandia per la visita di controllo decisiva e spera di rientrare in gruppo nei prossimi giorni.

Pochi minuti dopo il fischio d’inizio del match con la Fiorentina è comparso in Curva Sud uno striscione per Ranieri: «Un’intervista non cancella la tua essenza, a Claudio Ranieri un’eterna riconoscenza». All’intervallo, poi, l’Olimpico ha celebrato le ragazze della Roma femminile, reduci dalla conquista del terzo scudetto in quattro anni.