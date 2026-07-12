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Domani raduno a Trigoria: Pellegrini ancora senza contratto

Lorenza Suriano
Pubblicato 19 ore fa il 12/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Domani raduno a Trigoria: Pellegrini ancora senza contratto

Domani a Trigoria ci sarà Dybala, mentre Pellegrini e Celik devono attendere. Non c’è l’accordo per il rinnovo di contratto di Lorenzo.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Meno uno al ritiro. Domani Trigoria tornerà a popolarsi, Gasperini non troverà nessun nuovo acquisto ma la voglia di ripartire è tanta. Ci sarà Dybala che ha rinnovato il suo contratto per un altro anno, mentre tra i convocati non ci saranno né CelikPellegrini. Il turco è a un passo dal rinnovo ma avrà a disposizione qualche giorno in più di vacanza causa mondiale.

La situazione di Pellegrini

Lorenzo è ancora in attesa della fumata bianca. Filtra ottimismo sulla sua permanenza, ma la distanza tra domanda e offerta è di circa 500mila euro, superato l’ostacolo sulla durata del contratto che sarà di due anni con opzione per il terzo. Pellegrini, però, domani non sarebbe sceso in campo a prescindere. La ricaduta accusata in allenamento prima del derby di maggio dà ancora fastidio. Due settimane fa si era affacciato a Trigoria per dei controlli e non è ancora al 100%.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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