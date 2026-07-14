Subito in campo, Wesley è ok. Gasperini parla alla squadra

Ieri il primo allenamento stagionale della Roma. Recuperato Wesley, oggi doppia seduta, Gasperini lavora con 17 calciatori e gli esuberi.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Esattamente un anno dopo il primo raduno a Trigoria è iniziato il secondo capitolo dell’era Gasperini. L’entusiasmo è lo stesso, l’ambizione è più alta ed è figlia del terzo posto conquistato a Verona a fine maggio. Poco meno di cento i tifosi che hanno accolto i giocatori che hanno trascorso le prime ore del mattino tra il Campus Bio Medico per le visite di rito e il centro sportivo. Ghilardi il primo a varcare i cancelli e a prendersi l’abbraccio dei romanisti. Poi via via tutti gli altri, tra i più acclamati Mancini, Wesley e ovviamente Gasp. Ben nascosto Dybala arrivato poco prima delle 12 per firmare il rinnovo del contratto, l’agente Novel si era affacciato un paio d’ore prima.

Wesley è già pronto

Ancora nessun acquisto, gli unici volti nuovi sono a livello dirigenziale:arrivano uno dietro l’altro nelle prime ore del mattino. Diciassette i presenti nella lista dei convocati ai quali si aggiungonoche sono in attesa di essere ceduti. Nessun giovane della Primavera aggregato alla prima squadra, decisione presa dal tecnico che li valuterà solamente in un secondo momento.

Ieri il primo allenamento nel tardo pomeriggio sotto gli occhi anche del ds D’Amico. Ritmi alti fin da subito. Completamente recuperato Wesley che si è allenato col resto del gruppo. Prima di scendere in campo il pranzo e un discorso di Gasperini alla squadra. Da oggi partiranno le doppie sedute: una prima sessione alle 8 di mattina, poi alle 10.30 lavoro in palestra. Pranzo leggero (sul menù tacchino, salmone e patate) e secondo allenamento alle 18.

Nei prossimi giorni a Trigoria sono attesi i calciatori reduci dal Mondiale. Il primo a ritornare sarà Celik. Da definire, invece, la situazione di Pellegrini attualmente svincolato e ovviamente fuori dalla lista dei convocati. Nei prossimi giorni nuovi incontri per arrivare alla fumata bianca, ma la distanza ancora non è stata colmata. Lorenzo attende e non vede l’ora di essere a disposizione di Gasperini.