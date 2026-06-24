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Calciomercato Roma, si segue ancora Nkunku

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 24/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, si segue ancora Nkunku

Si continuano a valutare nomi per l’attacco. Non è stata abbandonata l’idea Christopher Nkunku del Milan, già cercato a gennaio.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Leggo, la Roma continua a seguire con interesse la situazione di Christopher Nkunku, attaccante del Milan molto gradito a Gasperini. Non è tramontata neppure la pista che porta a Christian Pulisic, attualmente impegnato al mondiale con gli Stati Uniti.

La situazione di Nkunku

L’ex Chelsea può essere utile alla Roma sia come trequartista di sinistra che come riserva di Malen da centravanti. Nella scorsa stagione ha realizzato 8 gol e 3 assist tra campionato e Coppa Italia. I rossoneri lo hanno però pagato 37 milioni soltanto un’estate fa, e dovrebbero quindi rientrare dell’investimento senza mettere a bilancio una minusvalenza. Da valutare inoltre la considerazione che avrà del 28enne il nuovo tecnico Ruben Amorim.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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