Roma, verdetto UEFA solo a metà: niente stangata, ma il settlement resta aperto

La comunicazione arrivata da Nyon rappresenta soltanto una tappa intermedia nel percorso della Roma verso il rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario.

Sanzioni limitate, ma il settlement continua

Contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni tifosi, la Roma non è uscita dal settlement agreement sottoscritto con l’UEFA tre anni fa. Dopo la nota ufficiale dell’UEFA relativa al bilancio 2024-25, il bilancio 2025-26 rientra ancora nel triennio sotto osservazione e sarà fondamentale limitare ulteriormente le perdite. Dopo il rosso da 81,4 milioni registrato due anni fa e quello da circa 54 milioni nell’ultima stagione, il club dovrà proseguire sulla strada della riduzione dei costi e dell’aumento dei ricavi, continuando a fare attenzione anche alle plusvalenze entro il 30 giugno.

Il giudizio finale arriverà nel 2027

Il confronto con il Marsiglia fa ben sperare

Nelle prossime settimaneanalizzerà i dati consolidati dell’intero triennio, tenendo conto anche delle cosiddette spese virtuose e degli eventuali ricavi straordinari. L’andamento dei conti, nettamente migliorato rispetto ai pesanti passivi dell’era post-pandemia, potrebbe giocare a favore della. Tuttavia, i ricavi derivanti dalla qualificazione allaentreranno nel bilancio successivo e non potranno essere considerati in questa valutazione, salvo eventuali richieste di estensione dell’accordo.

Un esempio significativo arriva dal Marsiglia, anch’esso sotto settlement agreement ma con risultati economici decisamente peggiori. Il club francese ha già ricevuto una multa da 10 milioni e rischia addirittura l’esclusione dalle coppe europee nel 2027-28 in caso di ulteriori sforamenti. La situazione della Roma appare molto più virtuosa e lascia spazio a un moderato ottimismo. La partita con l’UEFA, però, è tutt’altro che conclusa: il vero verdetto arriverà soltanto tra un anno, quando si tireranno definitivamente le somme dell’intero percorso di risanamento.