Mercato Roma: Garnacho-Moreira, svolta a sinistra

Moreira è il primo obiettivo della Roma per Gasperini. Trattativa aperta anche per Garnacho, mentre Koné e Soulé attirano l’interesse inglese.

Tony D’Amico, già l’anno scorso, lo avrebbe portato volentieri all’Atalanta per il dopo Ruggeri. Ora l’obiettivo è quello di far arrivare Diego Moreira nella Capitale. Gol, assist, rapidità ma, soprattutto, duttilità. Quest’ultima è la caratteristica che ha stregato Gian Piero Gasperini. Il belga nasce infatti come esterno sinistro di centrocampo, ruolo che ha ricoperto nella prima parte della scorsa stagione con lo Strasburgo. Poi l’inserimento di O’Neil al posto di Rosenior ha stravolto l’assetto tattico: i francesi sono passati dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 e Moreira si è ritrovato, per tutto il girone di ritorno, a giocare da ala destra, realizzando tre reti e quattro assist in dodici partite.

Garnacho resta nel mirino: nodo formula con il Chelsea

La trattativa è in corso, così come quella per Garnacho, che in ritiro con il Chelsea finora non si è allenato e non fa parte del progetto di Xabi Alonso. L’argentino, nello scacchiere di Gasperini, si ritroverebbe a giocare sulla mattonella di sinistra alle spalle di Malen. Dodici mesi fa lo aveva corteggiato il Napoli, ma il suo desiderio era quello di rimanere in Premier League. Ora, reduce da appena 24 presenze in campionato e un solo gol, ha aperto al passaggio in Serie A e alla Roma troverebbe l’idolo e compagno di nazionale Paulo Dybala.

La formula, però, rimane un nodo ancora da sciogliere. Il sodalizio londinese vorrebbe cederlo a titolo definitivo: si parte da una valutazione di 40 milioni di euro, di cui il 10% andrà al Manchester United. Per il momento non viene preso in considerazione il prestito, né secco né con diritto di riscatto. D’Amico ha intenzione di inserire alcune condizioni per far scattare l’obbligo (numero di gol e qualificazione in Champions League) e nelle prossime ore avrà altri contatti con i Blues.

Martinelli e Tresoldi tra le alternative offensive

Sempre dalla Premier League è stato offerto Martinelli dell’Arsenal, operazione più complessa, ma si tratta di un profilo che a Trigoria interessava già a gennaio. Sul taccuino, per rinforzare il pacchetto offensivo, resta pure Tresoldi del Bruges, individuato come sostituto di Dovbyk, che è ancora alla ricerca di una sistemazione.

Infine ci sono le cessioni. Koné fa gola a diversi club europei e i Red Devils lo hanno messo nel mirino dopo aver visto sfumare Ederson a causa di problemi emersi durante le visite mediche. Anche Matias Soulé piace in Inghilterra: su di lui ci sono Sunderland, Fulham e Bournemouth. La richiesta della Roma è di circa 35 milioni di euro.