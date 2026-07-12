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La Roma va di corsa, Garnacho e Moreira esterni da Champions

Lorenza Suriano
Pubblicato 19 ore fa il 12/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
La Roma va di corsa, Garnacho e Moreira esterni da Champions

Per la fascia sinistra la Roma punta su Moreira e Garnacho, pronti a giocare uno davanti all’altro. Chelsea e Strasburgo fanno capo alla stessa proprietà.

La Gazzetta dello Sport (A.D’Urso) – Una fascia sinistra da Champions: è un progetto concreto, è una sfida che la Roma vuole vincere. Quando il livello si alza non bastano solo muscoli e schemi, ma serve pure una scintilla di talento per accendere il gioco. E il club in questa direzione sta accelerando proprio sul corridoio laterale all’inseguimento di Alejandro Garnacho del Chelsea e Diego Moreira dello Strasburgo: esterno d’attacco e terzino sinistro di livello internazionale.

Se il belga appena uscito dal Mondiale può governare la fascia con le sue progressioni imperiose e il suo tocco elegante, l’argentino tornato al centro dei pensieri giallorossi è il giocatore di estro e imprevedibilità che andrebbe ad impreziosire l’attacco di Gian Piero Gasperini. E allora il club sta lavorando su più tavoli, cercando di trovare il compromesso giusto per i due con le società d’appartenenza che fanno capo alla stessa proprietà, il consorzio statunitense BlueCo al cui vertice siede l’imprenditore Todd Boehly.

La formula giusta per Garnacho e Moreira

Per Garnacho la Roma attende l’apertura dei Blues al prestito oneroso con diritto di riscatto, formula già adottata con successo con Malen. Il Chelsea vorrebbe monetizzare con una cessione a titolo definitivo, ma non ha ancora ricevuto offerte concrete da 50 milioni per l’argentino. Le prossime ore potrebbe imprimere una svolta alla trattativa sulla base della formula proposta dai giallorossi.

Per Moreira, invece, lo Strasburgo chiede 40 milioni, mentre la Roma è disposta ad alzare l’offerta fino a 35 con bonus e percentuale di rivendita: i margini per accordarsi, quindi, ci sarebbero. Il belga è un giocatore per il quale il tecnico Gasp ha grande considerazione e vorrebbe farne un nuovo Wesley a sinistra in modo da riportare il brasiliano sull’altro corridoio. Con loro due, la Roma blinderebbe le fasce per il presente e il futuro con due propulsori instancabili. Attesi i Friedkin a Roma la prossima settimana.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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