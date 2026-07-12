Pellegrini, la firma ora è più vicina

Non c’è ancora la totale intesa per il rinnovo di Pellegrini ma le parti sono più vicine. Lorenzo, comunque, domani non sarà a Trigoria.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La fumata bianca si avvicina. Lorenzo Pellegrini e la Roma sono sempre più vicini a proseguire insieme, con una trattativa che nelle ultime ore ha registrato passi concreti verso la definizione. L’intesa non è ancora stata formalizzata, ma la sensazione è che la strada sia ormai tracciata: l’entourage del capitano sta infatti raggiungendo un accordo verbale con il club giallorosso.

L’assenza di Pellegrini

Restano da sistemare gli ultimi aspetti, quelli economici e sulla durata del nuovo contratto, prima del via libera definitivo ai documenti e della successiva firma. Domani, però, il numero 7 non sarà presente al raduno per due fattori ben precisi. Da una parte c’è il rinnovo, ancora in attesa della definizione formale; dall’altra l’infortunio rimediato nelle ultime giornate dello scorso campionato che impone prudenza.

Mentre Pellegrini aspetta di completare gli ultimi passaggi prima di tornare al centro del progetto giallorosso, è invece ormai praticamente definito il rinnovo di Zeki Celik.