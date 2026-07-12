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Avanza Moreira: Gasp lo vuole per due ruoli. Colloqui in corso per Garnacho

Lorenza Suriano
Pubblicato 19 ore fa il 12/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Avanza Moreira: Gasp lo vuole per due ruoli. Colloqui in corso per Garnacho

Diego Moreira è il preferito per il ruolo di laterale di centrocampo anche perché può giocare in diverse posizioni. Si segue Garnacho per l’attacco.

Corriere della Sera (D.Stoppini) – Due in uno, e sì che la prospettiva è ancor più interessante. Diego Moreira è il nome intorno al quale la Roma sta lavorando con maggiore intensità, in questi giorni: superato il fine settimana, è verosimile che il club giallorosso presenti un’offerta allo Strasburgo, proprietario del cartellino del belga, arrivando complessivamente a una cifra di 30 milioni.

Non è un’operazione semplice, tutt’altro. Ma il direttore sportivo D’Amico è al lavoro per provare a chiudere un affare che insegue da tempo: Moreira fu trattato dall’Atalanta un’estate fa, che lo cercava per sostituire il partente Ruggeri. Il belga è un piano A. E piace a tutti, ovviamente anche al tecnico Gasperini, pure perché può ricoprire due posizioni.

La duttilità di Moreira

Nella prima parte della scorsa stagione, allo Strasburgo, con Rosenior in panchina è stato impiegato da esterno tuttafascia, sia a destra sia a sinistra, in un 3-4-2-1, lo stesso modulo utilizzato da Gasperini nella Roma. Poi, da gennaio in avanti con l’arrivo di O’Neil, Moreira ha giocato da esterno alto a destra nel 4-2-3-1.

Ecco: riuscisse a prenderlo, la Roma si metterebbe in casa un jolly di piede sinistro da poter utilizzare in due settori diversi del campo, a seconda del tipo di partita. Lavori in corso, dunque. Per lui come per l’attaccante del Bruges Nicolò Tresoldi, il preferito nella casella di vice Malen. C’è poi il capitolo Garnacho: la Roma ha già proposto al Chelsea un prestito con diritto di riscatto e non ha ancora ricevuto un no.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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