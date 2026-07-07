Massara, accordo raggiunto con la Juventus

Per lui, dopo l’addio alla Roma, si era parlato di un ritorno in Francia. Invece Ricky Massara sarà il nuovo direttore tecnico della Juventus.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, in mattinata Frederic Massara e la Juventus hanno raggiunto l’accordo per far entrare l’ex ds romanista nella dirigenza bianconera. Il 47enne dovrebbe ricoprire la carica di Direttore Tecnico. Fondamentale il rapporto con il nuovo AD Giovanni Carnevali, che lo ha fortemente voluto nel nuovo organigramma designato per la società torinese. Per l’ufficialità manca soltanto la firma.

La nuova sfida di Massara

L’esperienza alla, la seconda dopo quella vissuta dal 2011 al 2019 prima sotto gli ordini di Sabatini e poi come direttore sportivo, non è stata delle più felici., reduce già da un periodo non positivo al Rennes, ha avuto un rapporto complesso con l’allenatore, e alcune delle sue scelte di mercato, oltre alla poca rapidità nel chiudere acquisti in ruoli cruciali, sono state fortemente criticate. La rottura definitiva è arrivata quando la società giallorossa ha scelto di separarsi da, suo principale sponsor nonché l’artefice del suo arrivo la scorsa estate. Adesso il nativo di Torino riparte da un’altra big italiana.