Greenwood in ritiro con il Marsiglia da separato in casa

Greenwood va in ritiro con il Marsiglia ma aspetta la Roma. D’Amico attende l’ok dei Friedkin. Intanto avanza il dossier rinnovi.

Corriere della Sera (S.Valdarchi) – Greenwood separato in casa. Con una settimana d’anticipo rispetto al collega Gasperini, ieri Genesio, nuovo tecnico del Marsiglia, ha accolto i suoi giocatori per l’inizio della preparazione. Tra questi anche Mason, che ne avrebbe fatto a meno, come comunicato alla dirigenza dell’OM tramite il suo entourage, ma nessuna trattativa per lui è avanzata al punto da toglierlo dai convocati. E quindi, l’inglese ha cominciato a lavorare, pur sapendo perfettamente che non inizierà la Ligue 1 con il Marsiglia.

La Roma guadagna tempo per Greenwood

Qui entra in gioco la, che ha individuato inl’obiettivo principale (non l’unico) per rinforzare l’attacco. La settimana che è iniziata porterà novità sostanziali, in un senso o nell’altro, visti i contatti frequenti tra club ripresi anche ieri. Con il calciatore l’intesa c’è, anche se il padre-agente è interessato anche al Fenerbahce, ma la novità arriva da Madrid. L’Atletico, altro club che cerca Mason, ha chiuso l’acquisto di, per 40 milioni. Il trequartista non è alternativo a, ma prima di affondare l’eventuale colpo sull’ex Manchester United, il club di Simeone dovrà cedere qualche pezzo lì davanti.

D’Amico guadagna quindi un po’ di tempo, in attesa di ricevere dai Friedkin il via libera per formulare l’offerta da 43 milioni. Intanto, il ds si prepara a chiudere anche il rinnovo di Pellegrini, dopo quelli di Dybala (nei prossimi giorni l’annuncio) e Celik.