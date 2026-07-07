Roma, arrivano i rinnovi

L’obiettivo della Roma è mettere a posto la situazione dei rinnovi entro lunedì. Celik il primo, Dybala vicino. Ottimismo per Pellegrini.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Cinque giorni per mettere tre firme pesantissime sul futuro della Roma. È la settimana dei rinnovi, quella in cui il club vuole trasformare le trattative in ufficialità e presentarsi al raduno del 13 luglio con tre tasselli fondamentali già blindati. Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik sono al centro del lavoro di D’Amico, deciso a chiudere il cerchio prima dell’inizio della nuova stagione giallorossa e consegnare a Gasperini una squadra con certezze tecniche e contrattuali.

La situazione dei rinnovi

Il primo a tagliare il traguardo è. Il rinnovo è già fatto e firmato: il terzino turco ha definito ogni dettaglio del nuovo accordo triennale da circa tre milioni di euro netti a stagione. La Roma continuerà a beneficiare delle agevolazioni del decreto crescita sul costo lordo dello stipendio. Manca solo l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare tra oggi e mercoledì.

Subito dietro c’è Dybala. La fumata bianca è ormai vicina dopo giorni di confronti e gli ultimi ritocchi all’intesa. La Joya, come raccontato, aveva chiesto un adeguamento economico dopo aver accolto con qualche perplessità la proposta di un rinnovo annuale. La Roma è andata incontro alle richieste del numero 21 e l’accordo è ormai in chiusura: circa tre milioni di euro più una serie di bonus legati a presenze e gol, con un contratto di un anno e un’opzione unilaterale in favore del club per prolungare il rapporto di un’ulteriore stagione. Gasperini ha chiesto, voluto e ottenuto il prolungamento della sua Joya, Paulo tra venerdì e sabato sbarcherà a Roma per prepararsi al raduno di lunedì.

Più delicata, ma altrettanto viva, la partita che riguarda Pellegrini. Tra oggi e domani è previsto un nuovo incontro tra D’Amico e l’entourage del centrocampista, con la volontà condivisa di arrivare alla fumata bianca. L’obiettivo è costruire un accordo sulla stessa linea degli altri rinnovi: un contratto triennale da circa tre milioni di euro a stagione. I dialoghi proseguono in un clima di fiducia e la sensazione è che le parti vogliano trovare un’intesa nel più breve tempo possibile.