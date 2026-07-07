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Il Milan ha offerto Leao. Greenwood la priorità

Lorenza Suriano
Pubblicato 1 ora fa il 07/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Il Milan ha offerto Leao. Greenwood la priorità

Gasperini e Greenwood attendono che la Roma avanzi la sua offerta al Marsiglia. Intanto a Trigoria è stato proposto Leao, ma i costi sono alti.

Il Messaggero (D.Aloisi) – È quasi l’alba di una nuova stagione. Lunedì il raduno a Trigoria. Il pensiero va sempre a Greenwood, il tecnico è stato rassicurato dai Friedkin che però ancora non hanno dato l’ok per la prima offerta. Questione di giorni, magari di ore e nel frattempo Mason ha iniziato la pre-season con il Marsiglia. Avrebbe preferito cambiare fin da subito aria ma la sua volontà si è scontrata con i tempi del mercato. I francesi attendono gli ormai famosi 50 milioni che né l’Atletico Madrid (gli spagnoli devono prima cedere) né il Fenerbahce hanno messo sul piatto. Buon per la Roma che deve però accelerare perché l’accordo verbale col giocatore non dà certezze.

Leao e Garnacho oltre Greenwood

Parallelamente D’Amico continua a lavorare per rinforzare l’altra fascia. Ferma al momento la pista Garnacho (il Chelsea non apre al prestito) e nelle scorse ore è stato offerto Leao. Lascerà il Milan che è disposto a cederlo in prestito con obbligo di riscatto a 60 milioni, una cifra considerata elevata. Fari puntati anche sul vice Malen: Pinamonti (proposto da Riso) non interessa a differenza di Tresoldi, valutato dal Bruges poco meno di 30 milioni. Necessaria la cessione di Dovbyk, ma la trattativa col Genoa non decolla. Sul taccuino c’è sempre Moreira per rafforzare la batteria di esterni.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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