Carica Gasp

Gasperini si dice fiducioso sul tema mercato e sui rinnovi e parla anche del suo rapporto con D’Amico, con cui i contatti sono costanti.

Il Tempo (F.Biafora) – Chi sperava di ritrovarsi un Gasperini incendiario all’evento di Sky a Milano ha capito davvero poco lo stile comunicativo adottato dal tecnico dal primo giorno in cui ha messo piede a Roma. Nonostante il mercato in entrata non sia decollato e manchino ancora le ufficialità dei tre rinnovi che ha chiesto a fine stagione, il tecnico giallorosso ostenta serenità ed evita qualsiasi tipo di polemica.

Gasp su D’Amico e rinnovi

Stando anzi allo scherzo con, che profetizza per Gasp un futuro da vincitore del quarto scudetto della storia romanista. «», dell’allenatore piemontese, che ha dato appuntamento alla squadra per il 13 luglio.

Il discorso scivola inevitabilmente subito sul tema mercato e sull’aver ritrovato Tony D’Amico come direttore sportivo dopo l’esperienza congiunta all’Atalanta: «Sicuramente ci sentiamo molto, ma anche con la proprietà c’è un rapporto continuo. Ora che ci si avvicina all’inizio della stagione il mercato entrerà nel vivo. I Mondiali hanno spostato l’attenzione di tutti. Credo che la Roma abbia dimostrato di avere una buona base di squadra, un gruppo solido e competitivo. L’obiettivo dei Friedkin e sicuramente quello di migliorare il gruppo il più possibile, cercheremo di lavorare, soprattutto D’Amico, che è impegnatissimo su tutti i fronti, per dare ancora soddisfazioni ai tifosi. Il pubblico è sempre presente, numerosissimo, con una passione incredibile».

Aspettando novità sui giocatori individuati per rinforzare la rosa, Gasperini conferma in maniera indiretta le notizie sul fatto che i rinnovi di Dybala e Celik siano già sistemati, con la fiducia (di entrambi i fronti) per arrivare alla stretta di mano anche su Pellegrini: «Gli annunci? Li farà giustamente la società, però sicuramente siamo tutti un po’ contenti, compresi anche i calciatori. Penso sia una questione di giorni».