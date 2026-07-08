ULTIM'ORA
Settore giovanile, Margiotta già al lavoro Greenwood, lo stipendio non si alza Dybala aspetta il contratto Carica Gasp Roma, Gasp carica i tifosi: “Presto novità sui rinnovi” Greenwood, fumata grigia: il costo e l’ingaggio i nodi Patto Dybala-Gasp Gasperini è carico: “Si entra nel vivo” Calciomercato Roma, sfuma il sogno Greenwood? Il Fenerbahce spinge per chiudere Settore Giovanile, l’Hellas Verona comunica la separazione da Massimo Margiotta: il responsabile verso la Roma
NEWS

Roma, Gasp carica i tifosi: “Presto novità sui rinnovi”

Lorenza Suriano
Pubblicato 1 ora fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Gasp carica i tifosi: “Presto novità sui rinnovi”

Gasperini rassicura l’ambiente sui rinnovi. Dybala e Celik sono praticamente chiusi, mentre con Pellegrini si tratta, ma con fiducia.

La Repubblica (M.Juric) – «Dopo aver centrato la Champions vogliamo essere protagonisti e fare bene anche la prossima stagione». Gian Piero Gasperini torna a parlare dopo oltre un mese e non si nasconde. Ai microfoni di Sky Sport alza l’asticella: «Siamo ancora in vacanza, iniziamo lunedì prossimo – ha aggiunto – Sono state, però, giornate di vacanza miste: tanti pensieri rivolti al prossimo anno». Il tecnico ha poi confermato un dialogo costante con la dirigenza in vista dell’estate che si apre: «Ci sentiamo molto, ma anche con la proprietà c’è un rapporto continuo. Dopo i Mondiali che hanno attirato le attenzioni di tutti, dalla prossima settimana si entrerà nel vivo del mercato».

Gasperini sui rinnovi

Capitolo rinnovi, che Gasperini ha preferito non anticipare nei dettagli: «Li annuncerà la società, ma siamo tutti contenti di proseguire insieme. È una questione di giorni». Parole che confermano quanto trapela dall’ambiente giallorosso: Celik Dybala sono praticamente fatti, mentre per Pellegrini la trattativa prosegue. La speranza del club è di blindare tutti e tre entro l’inizio del ritiro.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

57 articoli

ARTICOLI CORRELATI