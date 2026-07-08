Roma, Gasp carica i tifosi: “Presto novità sui rinnovi”

Gasperini rassicura l’ambiente sui rinnovi. Dybala e Celik sono praticamente chiusi, mentre con Pellegrini si tratta, ma con fiducia.

La Repubblica (M.Juric) – «Dopo aver centrato la Champions vogliamo essere protagonisti e fare bene anche la prossima stagione». Gian Piero Gasperini torna a parlare dopo oltre un mese e non si nasconde. Ai microfoni di Sky Sport alza l’asticella: «Siamo ancora in vacanza, iniziamo lunedì prossimo – ha aggiunto – Sono state, però, giornate di vacanza miste: tanti pensieri rivolti al prossimo anno». Il tecnico ha poi confermato un dialogo costante con la dirigenza in vista dell’estate che si apre: «Ci sentiamo molto, ma anche con la proprietà c’è un rapporto continuo. Dopo i Mondiali che hanno attirato le attenzioni di tutti, dalla prossima settimana si entrerà nel vivo del mercato».

Gasperini sui rinnovi

Capitolo rinnovi, cheha preferito non anticipare nei dettagli: «». Parole che confermano quanto trapela dall’ambiente giallorosso:sono praticamente fatti, mentre perla trattativa prosegue. La speranza del club è di blindare tutti e tre entro l’inizio del ritiro.