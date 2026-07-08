Dybala aspetta il contratto

L’attesa è stata snervante, ma la trattativa per il rinnovo di Dybala è giunta all’ultimo atto. Manca soltanto la revisione dei documenti.
Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Partiamo da una certezza, l’unica che in questa lunga estate non è mai davvero venuta meno: la Roma e Paulo Dybala continueranno il loro cammino insieme. Lo vuole Gasperini, che considera la Joya un punto fermo del suo progetto tecnico. Lo vuole soprattutto il numero 21, deciso a restare nella Capitale per giocare la Champions, provare a vincere un trofeo in giallorosso e continuare a essere il simbolo di una squadra che considera famiglia.
Per Dybala manca la firma
Prima servirà il via libera di Carlos Novel, che nelle prossime ore dovrebbe ricevere il contratto da esaminare. Nel frattempo qualcosa è stato ritoccato negli ultimi giorni. L’intesa economica è stata leggermente migliorata, tra quota fissa e bonus, per compensare una durata contrattuale che non aveva convinto pienamente il giocatore e per riequilibrare una negoziazione che si è trascinata molto più del previsto, non senza il disappunto dell’argentino. A cambiare realmente l’inerzia della vicenda è stato l’arrivo di D’Amico.
Adesso il conto alla rovescia è iniziato davvero. Dopodomani Dybala rientrerà a Roma insieme alla famiglia e l’obiettivo è quello di trovare ogni questione già risolta, così da presentarsi lunedì a Trigoria per il raduno con il contratto firmato e la testa esclusivamente rivolta al campo.