Dybala aspetta il contratto

L’attesa è stata snervante, ma la trattativa per il rinnovo di Dybala è giunta all’ultimo atto. Manca soltanto la revisione dei documenti.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Partiamo da una certezza, l’unica che in questa lunga estate non è mai davvero venuta meno: la Roma e Paulo Dybala continueranno il loro cammino insieme. Lo vuole Gasperini, che considera la Joya un punto fermo del suo progetto tecnico. Lo vuole soprattutto il numero 21, deciso a restare nella Capitale per giocare la Champions, provare a vincere un trofeo in giallorosso e continuare a essere il simbolo di una squadra che considera famiglia.

Eppure, tra le intenzioni e le firme, resta ancora un ultimo tratto di strada. Perché il rinnovo non è stato ancora sottoscritto e il nuovo contratto deve ancora arrivare sulla scrivania dell’agente. L’accordo di massima esiste, la volontà delle parti è totale e il lieto fine non è in discussione. Ma dopo una trattativa durata due mesi, anche gli ultimi dettagli sembrano richiedere tempi infiniti. La situazione, in realtà, è molto più burocratica che sostanziale. I documenti sono nelle mani dei legaliimpegnati a definire ogni clausola.

Prima servirà il via libera di Carlos Novel, che nelle prossime ore dovrebbe ricevere il contratto da esaminare. Nel frattempo qualcosa è stato ritoccato negli ultimi giorni. L’intesa economica è stata leggermente migliorata, tra quota fissa e bonus, per compensare una durata contrattuale che non aveva convinto pienamente il giocatore e per riequilibrare una negoziazione che si è trascinata molto più del previsto, non senza il disappunto dell’argentino. A cambiare realmente l’inerzia della vicenda è stato l’arrivo di D’Amico.

Adesso il conto alla rovescia è iniziato davvero. Dopodomani Dybala rientrerà a Roma insieme alla famiglia e l’obiettivo è quello di trovare ogni questione già risolta, così da presentarsi lunedì a Trigoria per il raduno con il contratto firmato e la testa esclusivamente rivolta al campo.