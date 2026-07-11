Dybala firma e torna

Oggi Paulo Dybala firma il suo nuovo contratto con la Roma, un anno a circa 3 milioni più bonus. Lunedì sarà a Trigoria per il ritiro.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Ci sono storie che non hanno bisogno di effetti speciali per emozionare. Basta una firma, un sorriso e la certezza di potersi ritrovare ancora. Paulo Dybala e la Roma hanno scelto di continuare insieme, perché ci sono legami che vanno oltre una scadenza contrattuale e resistono alle tentazioni di mercato e al trascorrere del tempo. Oggi la Joya metterà la firma sul nuovo accordo che lo legherà ai colori giallorossi per un’altra stagione.

Adesso si apre un nuovo capitolo. I documenti sono arrivati dopo l’attenta revisione dei legali e oggi l’argentino firmerà un contratto di un anno secco, senza opzioni per una stagione successiva, con uno stipendio netto vicino ai tre milioni di euro più bonus. La durata è inferiore rispetto a quella inizialmente immaginata dal giocatore, ma il ritocco economico ha compensato la differenza. Un accordo che soddisfa entrambe le parti e che rimanda al campo il resto dei discorsi. Persarà una stagione speciale, quasi una missione personale. Giocare con continuità, lasciarsi alle spalle i problemi fisici, provare finalmente a regalare un trofeo allae vivere da protagonista la. Obiettivi che potrebbero spalancargli le porte di un nuovo rinnovo tra dodici mesi.

Domani Paulo tornerà nella Capitale con il contratto firmato. Da lunedì sarà al Fulvio Bernardini per riabbracciare Gasperini e iniziare ufficialmente la nuova stagione. Da oggi, invece, si lascerà alle spalle anche l’etichetta di svincolato per tornare a essere, formalmente, un calciatore della Roma. Perché se il Boca Juniors ha provato a riportarlo in patria e l’amico Paredes ha tentato fino all’ultimo di convincerlo, Dybala non ha mai cambiato idea. La sua priorità è sempre stata la Roma. E soltanto la Roma.

Una scelta di cuore prima ancora che di carriera. Perché nella Capitale la Joya ha trovato un ambiente che lo ha accolto come un campione, coccolato nei momenti difficili e celebrato in quelli felici.