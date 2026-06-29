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Inter, Ausilio: “Pisilli? È uno dei migliori italiani, ma non c’è un interesse per una questione di ruolo”

Redazione
Pubblicato 19 secondi fa il 29/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Inter, Ausilio: “Pisilli? È uno dei migliori italiani, ma non c’è un interesse per una questione di ruolo”

Negli ultimi giorni il nome di Niccolò Pisilli è stato accostato a diverse squadre, soprattutto in Serie A, dove su tutte Inter e Como sembravano aver chiesto informazioni per il giovane giallorosso.

Il prodotto del vivaio giallorosso, reduce da un’ottima stagione con la squadra capitolina, dove è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico di Gasperini, ha attirato l’interesse di tutti. Il classe 2004 però, non ha intenzione di lasciare la Roma e nella prossima stagione vuole lavorare ancora di più per ottenere un ruolo ancora più cruciale.

Ausilio: “Pisilli? È uno dei migliori italiani, farà molto bene ma stiamo lavorando su altre cose”

Nelle ultime ore inoltre, il giornalista Fabrizio Romano, ha smentito ogni voce che vedeva l’Inter interessata al n. 61 giallorosso. A parlare infatti, è stato direttamente il DS neroazzurro Piero Ausilio che ha dichiarato: “Pisilli? Al di là della stima enorme per il ragazzo, posso dire senza rischiare di essere smentito che non c’è un interesse per una logica di ruolo, non perché non stimo il ragazzo, è uno dei migliori italiani, farà molto bene ma stiamo lavorando su altre cose”

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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