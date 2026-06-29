Negli ultimi giorni il nome di Niccolò Pisilli è stato accostato a diverse squadre, soprattutto in Serie A, dove su tutte Inter e Como sembravano aver chiesto informazioni per il giovane giallorosso.

Il prodotto del vivaio giallorosso, reduce da un’ottima stagione con la squadra capitolina, dove è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico di Gasperini, ha attirato l’interesse di tutti. Il classe 2004 però, non ha intenzione di lasciare la Roma e nella prossima stagione vuole lavorare ancora di più per ottenere un ruolo ancora più cruciale.

Ausilio: “Pisilli? È uno dei migliori italiani, farà molto bene ma stiamo lavorando su altre cose”