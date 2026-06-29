Negli ultimi giorni il nome di Niccolò Pisilli è stato accostato a diverse squadre, soprattutto in Serie A, dove su tutte Inter e Como sembravano aver chiesto informazioni per il giovane giallorosso.
Il prodotto del vivaio giallorosso, reduce da un’ottima stagione con la squadra capitolina, dove è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico di Gasperini, ha attirato l’interesse di tutti. Il classe 2004 però, non ha intenzione di lasciare la Roma e nella prossima stagione vuole lavorare ancora di più per ottenere un ruolo ancora più cruciale.
Ausilio: “Pisilli? È uno dei migliori italiani, farà molto bene ma stiamo lavorando su altre cose”
Nelle ultime ore inoltre, il giornalista Fabrizio Romano
, ha smentito ogni voce che vedeva l’Inter
interessata al n. 61 giallorosso. A parlare infatti, è stato direttamente il DS neroazzurro Piero Ausilio
che ha dichiarato: “Pisilli? Al di là della stima enorme per il ragazzo, posso dire senza rischiare di essere smentito che non c’è un interesse per una logica di ruolo, non perché non stimo il ragazzo, è uno dei migliori italiani, farà molto bene ma stiamo lavorando su altre cose”