COMUNICATO UFFICIALE – Tommaso Baldanzi ceduto al Genoa

Tommaso Baldanzi passa al Genoa con la formula del prestito con obbligo di riscatto dopo 69 presenze e 3 gol con la maglia giallorossa in due anni.

La Roma annuncia la cessione di Baldanzi al Genoa con la formula del prestito con obbligo di riscatto (che dovrebbe ammontare a circa 9,5 milioni). L’affare è stato voluto fortemente da Daniele De Rossi, che ne ha chiesto la permanenza dopo aver spinto per averlo in rossoblu già lo scorso gennaio. Per la Roma si registra una piccola plusvalenza.

Il comunicato su Baldanzi

«L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Genoa CFC per la cessione di. L’operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Baldanzi ha collezionato 69 presenze e 3 gol in giallorosso. E nel gennaio 2026 era già passato al Genoa a titolo temporaneo. In bocca al lupo per il futuro, Tommaso!» questo il saluto ufficiale della società giallorossa.