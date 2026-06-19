Lutto nel calcio italiano, si è spento nella notte Igor Protti

Il calcio italiano dice addio a Igor Protti, spentosi a 58 anni per via di una malattia. La famiglia ha condiviso il suo ultimo saluto.
Si è spento nella notte a 58 anni Igor Protti, ex attaccante e capitano del Livorno che da circa un anno conviveva con una brutta malattia. In carriera il riminese ha segnato oltre 250 gol ed è l’unico calciatore insieme a Dario Hubner a essere stato capocannoniere in tutti i campionati dalla C1 alla Serie A. Numeri che, soprattutto con la maglia amaranto (ha giocato, tra le altre, anche con Bari, Lazio e Napoli), lo hanno reso uno dei giocatori più rappresentativi degli anni 90 e 2000 del nostro calcio.
Il saluto di ProttiA dare la notizia della scomparsa è stata la famiglia con un post su Instagram in cui ha voluto condividere l’ultimo messaggio lasciato da Protti ai suoi tifosi e non solo. Queste le sue parole: «Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale.
Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato.
Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio».