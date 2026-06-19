Lutto nel calcio italiano, si è spento nella notte Igor Protti

Il calcio italiano dice addio a Igor Protti, spentosi a 58 anni per via di una malattia. La famiglia ha condiviso il suo ultimo saluto.

Si è spento nella notte a 58 anni Igor Protti, ex attaccante e capitano del Livorno che da circa un anno conviveva con una brutta malattia. In carriera il riminese ha segnato oltre 250 gol ed è l’unico calciatore insieme a Dario Hubner a essere stato capocannoniere in tutti i campionati dalla C1 alla Serie A. Numeri che, soprattutto con la maglia amaranto (ha giocato, tra le altre, anche con Bari, Lazio e Napoli), lo hanno reso uno dei giocatori più rappresentativi degli anni 90 e 2000 del nostro calcio.

Il saluto di Protti