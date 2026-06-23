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Calciomercato Roma, si inserisce anche lo Stoccarda per Soulé: interesse dall’Arabia

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 23/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, si inserisce anche lo Stoccarda per Soulé: interesse dall’Arabia

Matias Soulé sembra sempre più vicino a lasciare la Roma e le squadre interessate all’argentino continuano ad aumentare.

L’esterno argentino, continua ad essere ricercato da molti club esteri soprattutto in Germania, dove ha attirato l’interesse di due club.

Anche l’Arabia mette gli occhi su Soulé

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, la Roma avrebbe ricevuto richieste da Borussia Dortmund e Stoccarda, ma l’argentino di Mar del Plata ha suscitato interesse anche in Arabia. Il nome in cima alla lista cessioni dei giallorossi sembra quindi quello di Soulé, che permetterebbe di risolvere la questione Fair Play Finanziario.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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