D’Amico cerca offerte. L’Arabia punta Soulé

La Roma cerca offerte per Soulé e Koné entro il 30 giugno. Si prova a vendere anche giocatori minori come Romano e Salah-Eddine.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Il tempo stringe e al 30 giugno ormai mancano solamente sei giorni. La Roma è ancora a caccia di offerte e in vetrina ci sono i soliti Soulé e Koné. Per l’argentino il Borussia Dortmund è fermo all’interessamento di qualche settimana fa e passi avanti non sono stati fatti. Discorso simile per Aston Villa e Bournemouth. A frenare i tedeschi è la richiesta di 40 milioni di euro anche perché il club giallonero non ha mai speso una cifra così alta per un calciatore.

Chi, invece, non ha problemi sono le squadre arabe che nelle ultime ore sono tornate a bussare dalle parti di Trigoria. Matias nel 2024 aveva detto no a una ricca proposta dell’che ora può tornare alla carica.

Capitolo Koné: in stand-by la pista che porta all’Atletico Madrid. Gli spagnoli ci hanno provato ed erano disposti a mettere sul piatto 45 milioni, ma lui preferirebbe andare in Premier League o in Francia. L’Inghilterra in queste settimane può aiutare i giallorossi e il ds è pronto a sfruttare i suoi contatti al di là della Manica che negli anni scorsi gli hanno permesso di cedere a peso d’oro Romero, Hojlund e Okoli.

Arsenal e Chelsea hanno messo nel mirino Koné, ma l’impressione è che entrambi i club vogliano aspettare ancora un po’ per presentarsi con un’offerta più bassa.

D’Amico è al lavoro anche per le cessioni che riguardano le seconde linee. Il Cagliari si aggiunge alla corsa per Romano mentre per Salah-Eddine la Roma aspetta offerte da almeno 10 milioni di euro. Serve vendere per poi sbloccare il mercato in entrata. L’obiettivo principale rimane Greenwood, Gasp poi si aspetta anche un’ala destra, un esterno di centrocampo e un centrale che possa far rifiatare Hermoso.