Un obiettivo di mercato della Roma in questa sessione estiva potrebbe finire in un’altra squadra del campionato italiano.

La Roma tra i vari profili che sta monitorando per l’attacco, ha messo gli occhi su Kerim Alajbegovic, ala di proprietà del Bayer Leverkusen, che attualmente sta disputando il Mondiale con la sua Bosnia.

L’Atalanta vuole anticipare tutti