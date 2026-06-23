Un obiettivo di mercato della Roma in questa sessione estiva potrebbe finire in un’altra squadra del campionato italiano.
La Roma tra i vari profili che sta monitorando per l’attacco, ha messo gli occhi su Kerim Alajbegovic, ala di proprietà del Bayer Leverkusen, che attualmente sta disputando il Mondiale con la sua Bosnia.
L’Atalanta vuole anticipare tutti
Come riporta Gianluca Di Marzio
, l’ala bosniaca piace anche all’Atalanta.
A sorpresa, infatti, l’Atalanta si è inserita per il calciatore bosniaco avviando i primi contatti con l’entourage e col padre dell’esterno.
Il club bergamasco vuole anticipare la concorrenza, tra cui la Roma che ha già avuto dei dialoghi per ingaggiare il calciatore dopo l’apertura di Gasperini.