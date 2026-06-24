ULTIM'ORA
Mondiale, impresa Ghana: ferma l’Inghilterra e vede i sedicesimi Calciomercato Roma, si inserisce anche lo Stoccarda per Soulé: interesse dall’Arabia Calciomercato Roma, l’Atalanta prova il sorpasso sui giallorossi per Alajbegovic Italia, Ranieri nella lista di Malagò per il direttore tecnico Mondiale, “manita” del Portogallo all’Uzbekistan: dopo Messi anche Ronaldo entra nella storia della competizione Calciomercato Roma, il Chelsea punta Wesley: la posizione dei giallorossi Setti: “D’Amico vive il campo nella quotidianità e lavora in simbiosi con l’allenatore. Il duo con Gasperini penso possa essere vincente” Roma, sfuma Undav: il bomber della Germania rinnova e chiude le porte al mercato Nuovo stadio della Roma, cresce il fronte degli enti coinvolti: salgono a 17 i pareri Svilar non si ferma mai: palestra anche in vacanza
NEWS
BREAKING

Mondiale, impresa Ghana: ferma l’Inghilterra e vede i sedicesimi

Redazione
Pubblicato 36 minuti fa il 24/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiale, impresa Ghana: ferma l’Inghilterra e vede i sedicesimi

L’Inghilterra si deve accontentare di un pareggio contro il Ghana che però, potrebbe permettere ad entrambe di qualificarsi ai sedicesimi.

La partita tra Inghilterra e Ghana andata in scena questa sera alle 22 italiane termina con uno 0 a 0 che potrebbe far felici entrambe le nazionali.

Un pareggio che fa felici entrambe

La squadra allenata da Tuchel, infatti, è stata contenuta dalla nazionale africana, che grazie a questo punto guadagnato dal pareggio può sognare la qualificazione al prossimo turno. Entrambe le nazionali si trovano in cima alla classifica del girone L con 4 punti, in attesa della partita tra Panama e Croazia, attualmente entrambe a 0 punti.

#asr #asroma #Ghana #Inghilterra #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182395 articoli

ARTICOLI CORRELATI