L’Inghilterra si deve accontentare di un pareggio contro il Ghana che però, potrebbe permettere ad entrambe di qualificarsi ai sedicesimi.
La partita tra Inghilterra e Ghana andata in scena questa sera alle 22 italiane termina con uno 0 a 0 che potrebbe far felici entrambe le nazionali.
Un pareggio che fa felici entrambe
La squadra allenata da Tuchel
, infatti, è stata contenuta dalla nazionale africana, che grazie a questo punto guadagnato dal pareggio può sognare la qualificazione al prossimo turno. Entrambe le nazionali si trovano in cima alla classifica del girone L con 4 punti
, in attesa della partita tra Panama
e Croazia
, attualmente entrambe a 0 punti.