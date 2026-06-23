L’impatto che ha avuto Wesley dal suo arrivo alla Roma, è stato determinante per il raggiungimento della qualificazione in Champions e l’esterno brasiliano ha attirato l’interesse di diversi club.

L’esterno brasiliano è stato senza dubbio una della maggiori rivelazioni dello scorso campionato di Serie A e le sue prestazioni non sono passate inosservate dai maggiori club europei.

Blitz del Chelsea per Wesley ma per la Roma è incedibile

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano , negli scorsi giorni l’esterno exaveva attirato l’attenzione delche aveva chiesto anche informazioni sul giocatore alla Roma . La risposta del club giallorosso però è stata decisa:

Nelle ultime ore, dopo la chiusura totale del club capitolino alla cessione dell’esterno brasiliano, il club inglese sembrerebbe aver virato su un’altra rivelazione della passata stagione in, l’esterno dell’