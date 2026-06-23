L’impatto che ha avuto Wesley dal suo arrivo alla Roma, è stato determinante per il raggiungimento della qualificazione in Champions e l’esterno brasiliano ha attirato l’interesse di diversi club.
L’esterno brasiliano è stato senza dubbio una della maggiori rivelazioni dello scorso campionato di Serie A e le sue prestazioni non sono passate inosservate dai maggiori club europei.
Blitz del Chelsea per Wesley ma per la Roma è incedibileSecondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, negli scorsi giorni l’esterno ex Flamengo aveva attirato l’attenzione del Chelsea, che aveva chiesto anche informazioni sul giocatore alla Roma. La risposta del club giallorosso però è stata decisa: Wesley non è in vendita ed è considerato cruciale per Gasperini e la dirigenza. Nelle ultime ore, dopo la chiusura totale del club capitolino alla cessione dell’esterno brasiliano, il club inglese sembrerebbe aver virato su un’altra rivelazione della passata stagione in Serie A, l’esterno dell’Atalanta Marco Palestra.