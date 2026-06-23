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Dovbyk ai saluti, ma la Roma frena: arrivano solo prestiti e Trigoria dice no

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 23/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Dovbyk ai saluti, ma la Roma frena: arrivano solo prestiti e Trigoria dice no

Il futuro di Artem Dovbyk resta uno dei temi più caldi del mercato giallorosso. L’attaccante ucraino è considerato in uscita, ma al momento non sono arrivate proposte in grado di soddisfare la Roma.

La situazione

Il mercato in uscita della Roma ruota anche attorno ad Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, infatti, non sembra rientrare pienamente nei piani tecnici di Gian Piero Gasperini e la società è pronta ad ascoltare eventuali offerte. Al momento, però, da Trigoria non sono arrivate proposte considerate all’altezza del valore del giocatore, acquistato circa due anni fa per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

La posizione della Roma

Secondo quanto riferito dal giornalista Angelo Mangiante ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, le uniche manifestazioni d’interesse ricevute finora riguardano formule di prestito secco. Una soluzione che la Roma non prende in considerazione: il club giallorosso è disposto a trattare soltanto una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto, così da non compromettere l’investimento effettuato.

Gli scenari

Nonostante la situazione sia ancora in fase di stallo, Dovbyk resta tra i possibili partenti dell’estate. Il feeling tecnico con Gasperini non sarebbe totale e diverse società continuano a monitorare l’attaccante. In particolare, Trabzonspor e Betis Siviglia vengono indicati come i club maggiormente interessati, ma servirà un’offerta concreta per sbloccare una trattativa che, almeno per ora, resta ferma.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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