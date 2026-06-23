Dovbyk ai saluti, ma la Roma frena: arrivano solo prestiti e Trigoria dice no

Il futuro di Artem Dovbyk resta uno dei temi più caldi del mercato giallorosso. L’attaccante ucraino è considerato in uscita, ma al momento non sono arrivate proposte in grado di soddisfare la Roma.

La situazione

Il mercato in uscita della Roma ruota anche attorno ad Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, infatti, non sembra rientrare pienamente nei piani tecnici di Gian Piero Gasperini e la società è pronta ad ascoltare eventuali offerte. Al momento, però, da Trigoria non sono arrivate proposte considerate all’altezza del valore del giocatore, acquistato circa due anni fa per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

La posizione della Roma

Gli scenari

Secondo quanto riferito dal giornalistaai microfoni di, le uniche manifestazioni d’interesse ricevute finora riguardano formule di prestito secco. Una soluzione che lanon prende in considerazione: il club giallorosso è disposto a trattare soltanto una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto, così da non compromettere l’investimento effettuato.

Nonostante la situazione sia ancora in fase di stallo, Dovbyk resta tra i possibili partenti dell’estate. Il feeling tecnico con Gasperini non sarebbe totale e diverse società continuano a monitorare l’attaccante. In particolare, Trabzonspor e Betis Siviglia vengono indicati come i club maggiormente interessati, ma servirà un’offerta concreta per sbloccare una trattativa che, almeno per ora, resta ferma.