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Roma, doppio rinnovo in arrivo: Cristante e Mancini sempre più leader del progetto

Guido Rufino
Pubblicato 6 ore fa il 30/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, doppio rinnovo in arrivo: Cristante e Mancini sempre più leader del progetto

La Roma continua a lavorare sul futuro e lo fa partendo dalle certezze dello spogliatoio.

Vertice decisivo a Trigoria

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’agente Beppe Riso ha incontrato il direttore sportivo della Roma, Tony D’Amico, nel centro sportivo di Trigoria per definire gli ultimi dettagli dei rinnovi contrattuali. Un confronto positivo che avrebbe di fatto sbloccato la situazione, portando le parti verso la chiusura definitiva dell’accordo.

Cristante e Mancini verso la firma

Al centro dell’intesa ci sono Bryan Cristante e Gianluca Mancini, due senatori dello spogliatoio giallorosso e punti fermi della squadra. Il rinnovo dei loro contratti rappresenta una scelta strategica per la società, che punta a consolidare il nucleo storico della rosa e garantire continuità tecnica e caratteriale in vista della prossima Champions League.

Continuità per il progetto tecnico

La doppia firma si inserisce nella volontà della Roma di costruire una base solida attorno ai propri leader, come richiesto anche dal nuovo corso tecnico guidato da Gian Piero Gasperini. La conferma di Cristante e Mancini va quindi nella direzione di una squadra che punta a restare competitiva ai massimi livelli, mantenendo identità e struttura già consolidate negli ultimi anni.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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