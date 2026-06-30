La Roma continua a sondare diversi nomi per i rinforzi che dovranno arrivare nel reparto offensivo in questo calciomercato e uno degli ultimi nomi accostati ai giallorossi è una conoscenza del campionato italiano.

L’obiettivo primario dei giallorossi nel mercato in entrata è sugli esterni d’attacco e il nome in cima alla lista di Gasperini è Mason Greenwood, ma dalle parti di Trigoria è tornato di moda anche il nome di Albert Gudmundsson. L’islandese, secondo quanto riportato da La Nazione, avrebbe un piede fuori dalla Fiorentina, visto l’approccio tattico del nuovo allenatore Fabio Grosso, che non vede l’ex Genoa con un ruolo ben definito nel suo 4-3-3.

Atalanta avanti per Gudmundsson: la Roma osserva