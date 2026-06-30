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Calciomercato Roma, la Fiorentina mette sul mercato Gudmundsson: i giallorossi osservano

Redazione
Pubblicato 9 ore fa il 30/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, la Fiorentina mette sul mercato Gudmundsson: i giallorossi osservano

La Roma continua a sondare diversi nomi per i rinforzi che dovranno arrivare nel reparto offensivo in questo calciomercato e uno degli ultimi nomi accostati ai giallorossi è una conoscenza del campionato italiano.

L’obiettivo primario dei giallorossi nel mercato in entrata è sugli esterni d’attacco e il nome in cima alla lista di Gasperini è Mason Greenwood, ma dalle parti di Trigoria è tornato di moda anche il nome di Albert Gudmundsson. L’islandese, secondo quanto riportato da La Nazione, avrebbe un piede fuori dalla Fiorentina, visto l’approccio tattico del nuovo allenatore Fabio Grosso, che non vede l’ex Genoa con un ruolo ben definito nel suo 4-3-3.

Atalanta avanti per Gudmundsson: la Roma osserva 

In Italia, sono già diverse le squadra che hanno chiesto informazioni per Gudmundsson, ma quella che sembra più in vantaggio è l’Atalanta di Sarri. Sullo sfondo, però, ci sarebbero anche Roma e Juventus, che hanno effettuato dei sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. La Fiorentina, però non fa sconti e valuta il numero 10 tra i 16 e i 20 milioni.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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