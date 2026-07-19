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Mercato Roma, continua il pressing del Manchester United per Konè: la posizione dei giallorossi

Redazione
Pubblicato 5 giorni fa il 19/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, continua il pressing del Manchester United per Konè: la posizione dei giallorossi

Il calciomercato della Roma sta entrando sempre di più nel vivo. Tra le questioni principali c’è anche quella riguardante il futuro di Manu Konè

Il mondiale di Manu Konè con la Francia si è ufficialmente concluso. Dopo qualche giorno di vacanza, il centrocampista farà ritorno a Trigoria per prendere parte al ritiro estivo. Sullo sfondo, però, rimane il tema legato al suo futuro. Sul classe 2001 c’è da tempo ormai forte il Manchester United. I Red Devills ritengono quello del giocatore il profilo perfetto da aggiungere alla propria rosa, soprattutto in virtù del mancato tesseramento di Ederson per volontà del club stesso.

Le valutazioni della Roma

La società capitolina, dal canto suo, resta ferma sulle sue idee: Konè è uno dei giocatori chiave della rosa giallorossa, e salutarlo non sarà così facile. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, tuttavia, nel caso in cui dovesse presentarsi un’offerta che si aggira attorno ai 50/60 milioni di euro, D’Amico e i Friedkin potrebbero prenderla in seria considerazione e valutare la cessione del talento francese.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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