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Dybala riparte con una doppietta. Angeliño fatica, Wesley vola

Andrea Di Geronimo
Pubblicato 10 ore fa il 20/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Dybala riparte con una doppietta. Angeliño fatica, Wesley vola

La Roma supera 6-0 la Primavera con uno straordinario Dybala. Gol, assist e prime risposte dal ritiro per la squadra di Gasperini.

Senza volti nuovi, la Roma riparte dal “vecchio” Paulo Dybala. Così scrive Daniele Aloisi sulle pagine de Il Messaggero. Dribbling, gol e giocate di classe: è la Joya il protagonista dell’amichevole contro la Primavera, vinta 6-0 dagli uomini di Gian Piero Gasperini. Oltre a una doppietta, l’argentino confeziona due assist, uno per Soulé e l’altro per Dovbyk. Anche l’ucraino firma una doppietta, aprendo e chiudendo la sfida in famiglia, mentre nel mezzo c’è spazio per la rete della Joyita e di Cristante.

Roma, ripartenza nel segno di Dybala

Scendono in campo tutti i pochi giocatori a disposizione del tecnico di Grugliasco, che, per mancanza di alternative a centrocampo, è costretto a chiedere in prestito a Mattia Scala il giovane Bah, già convocato nella passata stagione. Rimangono fuori, invece, i calciatori in uscita come Kumbulla e Pagano. Della lista “B” gioca il solo Cherubini dal primo minuto, insieme Matias Soulé.

La partita è divisa in quattro tempi da venti minuti e si accende solamente dopo l’ingresso in campo di Dybala e Wesley, anche il brasiliano tra i più ispirati. Ritmi non altissimi, ma l’agonismo non è mancato. A farne le spese è Hermoso, che subisce un duro colpo sotto il ginocchio destro ed esce con una fasciatura di ghiaccio. Nulla di grave e lo spagnolo, fisicamente, sembra già in formato campionato, al contrario del connazionale Angeliño.

Il terzino appare lo stesso dell’anno scorso: poca spinta e una condizione ancora da ritrovare. Gasperini lo tiene d’occhio dall’inizio del ritiro, ma la sensazione è che su quella fascia servirà più di uno sforzo sul mercato. Lo sa bene D’Amico, la cui conferenza stampa di presentazione è prevista nei prossimi giorni, che ha assistito alla gara dalla porticina del Campo Testaccio senza mai avvicinarsi alla panchina. Presenti anche il responsabile del settore giovanile Massimo Margiotta e il club manager Alessandro Frara. Oggi niente allenamento: la squadra riprenderà domani alle 18, in attesa del test di giovedì contro il Trastevere.

#asr #asroma #Paulo Dybala

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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