La Roma deve prepararsi all’apertura del prossimo calciomercato e se da una parte i giallorossi dovranno studiare bene i colpi in entrata, la società capitolina dovrà anche far fronte a delle probabili cessioni.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Evan Ndicka, difensore centrale della Roma, sarebbe finito nella lista dei possibili obiettivi della Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. Il club bianconero starebbe valutando una possibile cessione di Gleison Bremer, il che aprirebbe la strada a un acquisto sul mercato. Al momento, si tratta ancora di un’indiscrezione, ma la Juventus avrebbe messo Ndicka tra le opzioni più concrete.

Koopmeiners ritorna da Gasp?

La valutazione disi aggira intorno ai cifra che lo rende una delle cessioni più probabili della prossima estate , considerando anche la necessità della Roma di fare plusvalenze per rispettare le regole del

I bianconeri, inoltre, potrebbero includere nella trattativa Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che Gian Piero Gasperini ha già allenato all’Atalanta. La Juventus, infatti, potrebbe inserire il giocatore come contropartita tecnica, per alleggerire l’esborso economico, ma senza parlare di uno scambio alla pari.