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Compleanno speciale per Cobolli tra tennis e passione romanista

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 06/05/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Compleanno speciale per Cobolli tra tennis e passione romanista

Festa agli Internazionali con una torta dedicata alla Roma

Flavio Cobolli, noto per il suo forte attaccamento alla Roma, non perde occasione per sostenere i giallorossi. Solo due giorni fa era presente allo stadio Olimpico per assistere a Roma-Fiorentina, terminata con un convincente 4-0 per la formazione capitolina: un regalo anticipato per il tennista.

Oggi ,6 marzo, il giocatore nato nel 2002 ha compiuto 24 anni e ha festeggiato insieme a Lorenzo Musetti. In occasione degli Internazionali in corso al Foro Italico, la celebrazione si è svolta nell’area Lounge, dove è stata preparata una torta ispirata proprio ai colori della Roma.

Cobolli: “Per me conta solo la maglia. Agli Internazionali ci tengo troppo”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Cobolli ha spiegato il suo modo di vivere il tifo calcistico: “Mio padre mi ha insegnato che conta solo la maglia, non seguo polemiche e non mi interessano i risultati”. Ha poi scherzato su una possibile vittoria agli Internazionali: “Meglio la Roma che vince lo scudetto o io che trionfo agli Internazionali? Direi la seconda, ci tengo troppo”. Il tennista ha inoltre un rapporto di grande amicizia con Edoardo Bove, che ha sostenuto in un momento particolarmente difficile della sua carriera, quando il suo futuro nel calcio sembrava incerto. Anche grazie a questo legame, un po’ di spirito giallorosso è presente nel mondo del tennis, e i tifosi della Roma sanno bene per chi fare il tifo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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