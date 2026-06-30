L’agente di Soulé non ci sta: “Così restiamo alla Roma”

Parla l’agente di Soulé: “Non abbiamo ricevuto offerte concrete. La Roma per Matias è il centro di tutto”. Per ora non è prevista la sua partenza.

Corriere dello Sport (G.Marota) – Soulé non ci sta a passare per un mercenario dopo aver giocato per mesi con il dolore della pubalgia. Ai soldi, dopotutto, ha sempre preferito la gloria che soltanto il campo sa restituire e celebrare. Quella Champions che ha faticosamente conquistato ora vorrebbe giocarla da protagonista anche se la concorrenza – tutte le strade portano a Greenwood – a Roma aumenterà. Matias non vuole neppure essere considerato un freno per il piano plusvalenze del club.

In questa stagione l’argentino ha disputato 34 partite di fila in tutte le competizioni prima di fermarsi a metà febbraio. Aveva sopportato fatiche e fastidi, poi il suo corpo ha preteso uno stop. Alla luce di tutto ciò, si aspettava forse una considerazione maggiore e non di finire nella lista dei sacrificabili per esigenze di bilancio. «La Roma per lui è il centro di tutto», ha ribadito Guastadisegno. Ma Soulé in questi giorni sente solo parlare di sé stesso come di una possibile plusvalenza. Le tentazioni dell’Al-Ahli e dell’Al-Diriyah? Gestibili.

Alla porta del suo entourage non avrebbe bussato nessuno con convinzione, anche se pure dalla Germania (Stoccarda e Dortmund) qualcuno dei sondaggi li ha fatti. Soulé ha un costo residuo a bilancio di circa 15 milioni e nell’accordo dal trasferimento dalla Juve è previsto che i bianconeri incassino il 10% dalla sua futura rivendita. A conti fatti, la sua partenza anche per una cifra vicina ai 40 milioni non basterebbe a risolvere una volta per tutte la questione del settlement agreement con l’Uefa.