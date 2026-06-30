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L’agente di Soulé non ci sta: “Così restiamo alla Roma”

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 30/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
L’agente di Soulé non ci sta: “Così restiamo alla Roma”

Parla l’agente di Soulé: “Non abbiamo ricevuto offerte concrete. La Roma per Matias è il centro di tutto”. Per ora non è prevista la sua partenza.

Corriere dello Sport (G.Marota)Soulé non ci sta a passare per un mercenario dopo aver giocato per mesi con il dolore della pubalgia. Ai soldi, dopotutto, ha sempre preferito la gloria che soltanto il campo sa restituire e celebrare. Quella Champions che ha faticosamente conquistato ora vorrebbe giocarla da protagonista anche se la concorrenza – tutte le strade portano a Greenwood – a Roma aumenterà. Matias non vuole neppure essere considerato un freno per il piano plusvalenze del club.

Così ha chiesto al proprio agente, Martin Guastadisegno, di fare chiarezza sul suo futuro: «Tutte le voci di offerte per lui non sono vere – ci ha raccontato il manager dell’argentino – e ovviamente non possiamo respingere una proposta che non ci è stata fatta. Altro che Arabia e 10 milioni rifiutati. Di chiamate ne ho ricevute tante in queste settimane, ho parlato con diverse squadre, nessuno però si è fatto avanti concretamente e così noi non andiamo da nessuna parte. Soulé è un patrimonio della Roma. E se qualcuno da dentro fa uscire tutte queste voci, fa soltanto del male a Matias, un professionista esemplare che a questa maglia ha dato tutto».

Il futuro di Soulé

In questa stagione l’argentino ha disputato 34 partite di fila in tutte le competizioni prima di fermarsi a metà febbraio. Aveva sopportato fatiche e fastidi, poi il suo corpo ha preteso uno stop. Alla luce di tutto ciò, si aspettava forse una considerazione maggiore e non di finire nella lista dei sacrificabili per esigenze di bilancio. «La Roma per lui è il centro di tutto», ha ribadito Guastadisegno. Ma Soulé in questi giorni sente solo parlare di sé stesso come di una possibile plusvalenza. Le tentazioni dell’Al-Ahli e dell’Al-Diriyah? Gestibili.

Alla porta del suo entourage non avrebbe bussato nessuno con convinzione, anche se pure dalla Germania (Stoccarda e Dortmund) qualcuno dei sondaggi li ha fatti. Soulé ha un costo residuo a bilancio di circa 15 milioni e nell’accordo dal trasferimento dalla Juve è previsto che i bianconeri incassino il 10% dalla sua futura rivendita. A conti fatti, la sua partenza anche per una cifra vicina ai 40 milioni non basterebbe a risolvere una volta per tutte la questione del settlement agreement con l’Uefa.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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