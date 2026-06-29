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CALCIOMERCATO

Soulé, un’estate tra vacanze e voci d’addio: ma i tifosi giallorossi mostrano il loro affetto per l’argentino

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 29/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Soulé, un’estate tra vacanze e voci d’addio: ma i tifosi giallorossi mostrano il loro affetto per l’argentino

Il giocatore più chiacchierato in ottica uscite della Roma è Matias Soulé, ma nonostante le svariate voci su un possibile addio, l’argentino si gode la sua estate tra vacanze e allenamenti.

Negli ultimi giorni il nome di Matias Soulé è il più discusso in casa Roma nell’ambito della questione plusvalenze. L’argentino infatti, è da tempo sulla lista dei sacrificabili di Gasperini, ma di offerte all’altezza non ne sono mai arrivate e i giallorossi rischiano di chiudere senza cessioni e con una multa importante da parte della UEFA.

Roma, l’affetto dei tifosi romanisti per Soulé

Intanto però, l’attaccante non si fa condizionare dal mercato e si gode le vacanze nella sua Argentina facendo il tifo per i compagni della Seleccion al Mondiale. Nell’ultimo post Instagram pubblicato dal numero 18 giallorossi, i commenti sono stati riempiti da messaggi  d’affetto dei tifosi romanisti. “Resta Mati!”, il messaggio più frequente insieme a “C’è ancora da fare insieme!”. Per i tifosi significativa è anche la serietà e il legame dimostrato dall’argentino in questi due anni alla Roma.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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