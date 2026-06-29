Il giocatore più chiacchierato in ottica uscite della Roma è Matias Soulé, ma nonostante le svariate voci su un possibile addio, l’argentino si gode la sua estate tra vacanze e allenamenti.

Negli ultimi giorni il nome di Matias Soulé è il più discusso in casa Roma nell’ambito della questione plusvalenze. L’argentino infatti, è da tempo sulla lista dei sacrificabili di Gasperini, ma di offerte all’altezza non ne sono mai arrivate e i giallorossi rischiano di chiudere senza cessioni e con una multa importante da parte della UEFA.

Roma, l’affetto dei tifosi romanisti per Soulé

Intanto però, l’attaccante non si fa condizionare dal mercato e si gode le vacanze nella suafacendo il tifo per i compagni della Seleccion alNell’ultimo post Instagram pubblicato dal numero 18 giallorossi, i commenti sono stati riempiti da messaggi d’affetto dei tifosi romanisti., il messaggio più frequente insieme aPer i tifosi significativa è anche la serietà e il legame dimostrato dall’argentino in questi due anni alla Roma.