Olanda-Marocco, Malen in panchina, El Aynaoui sbaglia un rigore ma passa il turno

El Aynaoui gioca 120′, sbaglia un rigore, ma può festeggiare. Malen guarda l’intera sfida dalla panchina. Il Marocco elimina l’Olanda dal dischetto dopo l’1-1 nei tempi regolamentari.

Confermate le indicazioni della viglia, dopo un confronto con Koeman a margine dell’allenamento Donyell Malen ha guardato la sfida contro il Marocco valida per i sedicesimi di finale del mondiale dalla panchina. Al suo posto Summerville, mentre Brobbey gli è stato preferito ancora una volta come centravanti. Non solo, ma quando il CT olandese ha sostituito la sua punta ha preferito Weghorst, fino a quel momento a quota zero minuti nella competizione, al numero 14 della Roma. Una scelta anche tattica, poiché l’attaccante dell’Ajax ha caratteristiche da pivot e un fisico che gli permette di far salire la squadra. In effetti, proprio una sponda aerea di Weghorst è stata decisiva per dare il via all’azione dell’1-0 di Gakpo.

Non solo Malen, la partita di El Aynaoui

Davvero sfortunato, che sfodera una grandissima prestazione, ma colpisce la traversa nella serie di tiri di rigore. Nel primo tempo ha sfiorato il gol su calcio d’angolo e soltanto una gran parata digli ha strozzato l’urlo in gola. Ha poi continuato ad agire da sentinella davanti alla difesa con l’ormai consueta prontezza a contrasto e pulizia con il pallone tra i piedi. Nel secondo tempo al 75′ è iniziata anche la gara di, subentrato ae posizionatosi sull’out di sinistra con qualche errore di troppo. Poco male, perché ilè agli ottavi di finale.