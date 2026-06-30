ULTIM'ORA
Roma, Malen respinge le proposte saudite: priorità al progetto giallorosso Calciomercato Roma, Salah-Eddine nel mirino del Betis: trattativa in corso La Roma accoglie Orodei: nuova partnership e logo sul kit di allenamento -COMUNICATO Casino online recensiti: bonus, giochi e pagamenti Calciomercato Roma, la Juve piomba su Svilar Semaforo Greenwood Niente cessioni: ora via ai rinnovi Il piano Friedkin, i dubbi dell’Uefa L’agente di Soulé non ci sta: “Così restiamo alla Roma” I rinnovi si avvicinano: è la settimana decisiva
NEWS

I rinnovi si avvicinano: è la settimana decisiva

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 30/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
I rinnovi si avvicinano: è la settimana decisiva

Dopo il 30 giugno scatta il piano rinnovi. Celik è praticamente fatto, poi toccherà a Dybala e a Pellegrini. La Roma è ottimista.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Il 30 giugno è arrivato e di conseguenza anche la scadenza dei contratti di Celik, Dybala e Pellegrini. Il mese è stato caratterizzato dal nodo plusvalenze e le trattative hanno subito inevitabilmente un rallentamento, ma l’ottimismo a Trigoria non è mai diminuito.

Il più vicino alla firma è Zeki che ha già salutato il Mondiale ed è pronto a legarsi per altri tre anni. Prima della fine del campionato aveva dato la sua parola a Gasperini, una sorta di patto. Il turco non ha ascoltato altre offerte (Juventus Inter) ed ha aspettato i giallorossi che hanno messo sul piatto uno stipendio da circa 3 milioni all’anno, a dare una mano alla società anche il Decreto Crescita ancora utilizzabile per lui. A partire da domani ogni giorno sarà quello buono per l’annuncio ufficiale.

I rinnovi di  Dybala e Pellegrini

Ultimi dettagli da limare per Dybala che aspetta l’ok dei Friedkin. Ha accettato un taglio dell’ingaggio che passerà da 8 milioni a poco meno di 3 ma restano da discutere i bonus legati alle presenze, i contatti tra D’Amico e Novel sono proseguiti senza particolari problemi e Gasp potrà contare sulla Joya anche la prossima stagione. Vano l’ultimo tentativo del Boca che fino all’ultimo ha provato a convincere Paulo, ci ha provato anche l’allenatore Arruabarrena che lo ha chiamato nei giorni scorsi.

Capitolo Pellegrini: l’agente attende una chiamata da parte del ds che fino ad oggi ha parlato solamente in alcune circostanze con il giocatore. Questa settimana dovrebbe essere quella decisiva per la fumata bianca. Lorenzo ha messo da parte eventuali proposte in Italia e all’estero e la sua volontà è stata chiara fin da subito: non vuole lasciare la Roma nell’anno del centenario. In attesa anche Mancini Cristante. Riso la scorsa settimana ha incontrato D’Amico, nei prossimi giorni in programma altri contatti per definire gli accordi.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182506 articoli

ARTICOLI CORRELATI