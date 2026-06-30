Dybala: fumata bianca. Attesa per Pellegrini

Oggi scadono i contratti di Dybala, Celik e Pellegrini. La Roma, però, conta di rinnovare tutti e tre al più presto. Gasperini li vuole con sé.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – Ancora poche ore. Poi i contratti di Paulo Dybala, Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini con la Roma saranno ufficialmente scaduti, considerando che si andranno ad esaurire proprio alla mezzanotte di oggi. Nessun allarme però. A Trigoria, infatti, si respira totale ottimismo sui tre rinnovi in questione, che sono stati rimandati in attesa di chiudere la questione plusvalenze. Nel frattempo il ds D’Amico è rimasto in contatto con i vari agenti, avvicinando le firme che dovrebbero arrivare in queste ore come chiesto dallo stesso Gasperini.

Il rinnovo di Dybala, poi Celik e Pellegrini

La più attesa è ovviamente quella di, che aveva avanzato nei giorni scorsi una controproposta rispetto all’offerta iniziale dei giallorossi. Un biennale da 3 milioni a stagione con l’inserimento di bonus legati a presenze e obiettivi. Il che permetterebbe alladi arrivare a quattro milioni e quindi di dimezzare l’attuale ingaggio. Vano l’ultimo tentativo del

Si avvicina la fumata bianca anche per Celik che aveva dato la sua parola a Gasp e percepirà uno stipendio fisso simile a quello di Dybala, ma alleggerito dalla possibilità di sfruttare il Decreto Crescita. Ci vorrà ancora qualche giorno, invece, per trovare la quadra su Pellegrini. La volontà di tutti è di prolungare il rapporto, ma servirà almeno un incontro tra D’Amico e l’entourage dell’ex capitano per arrivare a una soluzione condivisa. Sono pronti da tempo, infine, i rinnovi di Mancini e Cristante, che saranno annunciati prima dell’inizio del raduno estivo.