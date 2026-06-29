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Roma, futuro in bilico per Mannini: interesse da Serie B, Portogallo e Svizzera

Guido Rufino
Pubblicato 4 ore fa il 29/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, futuro in bilico per Mannini: interesse da Serie B, Portogallo e Svizzera

La Roma continua a lavorare con attenzione anche sul fronte uscite, soprattutto per quanto riguarda i giovani cresciuti nel settore giovanile. 

Interesse dall’Italia e dall’estero

Secondo quanto riportato da Radio Manà Manà Sport, su Mannini si sarebbe acceso l’interesse di diverse società di Serie B, pronte a puntare su di lui per rafforzare il centrocampo con un profilo giovane e di prospettiva. Non solo Italia, però: il calciatore avrebbe attirato anche attenzioni dall’estero, con un club portoghese e una formazione della Serie A svizzera che avrebbero manifestato interesse concreto.

Roma al lavoro sulle uscite

Il centrocampista, rientrato a Trigoria dopo l’esperienza alla Juve Stabia, non sembra destinato a restare nella rosa giallorossa per la prossima stagione. La Roma, guidata nelle valutazioni da Tony D’Amico, sta infatti lavorando per definire le uscite dei giovani che necessitano di ulteriore esperienza per crescere con continuità.

Prestito o cessione definitiva

Resta da capire quale sarà la formula scelta dal club capitolino. La Roma potrebbe optare per una cessione a titolo definitivo, magari mantenendo una percentuale sulla futura rivendita, oppure valutare un nuovo prestito per consentire a Mannini di proseguire il proprio percorso di crescita. La decisione arriverà nelle prossime settimane, in base alle offerte che verranno presentate.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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