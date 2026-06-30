Semaforo Greenwood

Si apre la partita per Greenwood. Il Marsiglia deve vendere ma continua a chiedere 50 milioni. La Roma vuole fare un regalo a Gasperini.

Corriere della Sera (D.Stoppini) – Il semaforo è verde. Non significa che il traguardo è raggiunto, ma che l’incrocio è libero e si può passare. Mason Greenwood è un po’ più vicino alla Roma. Lo è perché il Marsiglia non è riuscito a cederlo entro il mese di giugno e non lo farà neppure oggi. Era il grande obiettivo del club francese, per il quale la dirigenza si era riunita nei giorni scorsi alla ricerca di una soluzione. C’era un bilancio da sistemare in ottica UEFA e pure nel rispetto delle regole della commissione controllo conti della Ligue 1. Niente da fare.

Greenwood, niente Fenerbahce

Tutto questo nonostante l’affondo del. Il club turco non è solo andato all’assalto del calciatore, ma negli ultimi giorni aveva aperto un dialogo fitto con il, nella speranza di arrivare a formulare un’offerta risolutiva. L’affondo delnon è andato a dama. Il che non significa che i turchi siano spariti dai radar, ma vuol dire che dal primo luglio in poi, ovvero da domani, inizia un’altra partita. Una partita che lapuò e vuole giocare, nella quale entra decisamente da favorita, perché forte dell’accordo trovato con. Un accordo che fin qui ha retto in tutto e per tutto, da 4,5 milioni di euro a stagione, e suggellato da un colloquio avuto conche ha convinto l’inglese del progetto tecnico futuro.

Non è un affare che a Trigoria vogliono portare per le lunghe. Anzi, l’idea di tutti è provare a regalare il giocatore all’allenatore in tempo per il raduno del 13 luglio. Non semplice, ma neppure impossibile. A patto di uno sforzo economico senza eguali, per i Friedkin. Va ovviamente trovata la quadratura sul piano economico con il Marsiglia. La richiesta dalla quale la società francese non si è mai allontanata è di 50 milioni di euro più 5 di bonus. Il motivo è puramente contabile. Al di sotto di quota 50, per il Marsiglia, vendere Greenwood diventerebbe praticamente solo un risparmio dell’ingaggio, considerata la cifra a cui è ancora iscritto a bilancio il giocatore e il famoso 40% da riconoscere al Manchester United.