Greenwood, pronta la prima offerta. Gasp vuole quattro titolari

Dopo aver parlato a lungo di cessioni la Roma inizia a concentrarsi sugli acquisti. Gasperini vuole due attaccanti, uno è Greenwood, e un laterale. Se andrà via Koné arriverà un centrocampista.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Un nuovo capitolo da scrivere. Dopo un mese, passato quasi esclusivamente a pensare alle cessioni, da domani per D’Amico inizia la seconda fase del mercato, quella che fa sognare i tifosi. Gasperini – che nei prossimi giorni potrebbe incontrare Friedkin – ha già consegnato la lista dei desideri nel colloquio avuto faccia a faccia col ds la scorsa settimana. Quattro i titolari che secondo il tecnico servono per alzare il livello, la proprietà lo ha rassicurato promettendogli una rosa per lottare su tre fronti.

Gli obiettivi oltre a Greenwood

La priorità è l’attacco, in particolare gli esterni tanto inseguiti già dodici mesi fa.è passato da sogno ad acquisto realizzabile, l’accordo col giocatore è stato trovato anche grazie alle chiamate tra i due. Pronto un contratto da poco meno di 5 milioni a stagione e nella prima settimana di luglio partirà anche la prima offerta da 40 milioni più bonus. Ilne vorrebbe una decina in più, ma i gravi problemi economici del club francese possono fornire un assist.

Mason è l’obiettivo sulla destra, dall’altra parte Gasperini ha richiesto un profilo simile e che abbia già esperienza in campo internazionale. Per questo, calciatori alla Alajbegovic sono stati scartati fin da subito. Prima del Mondiale i fari erano puntati su Summerville che ora è diventato praticamente imprendibile. In lista ci sono ancora Tel e Sauer, ma la sensazione è che ci sia anche un mister X che il club sta trattando sottotraccia.

Tra le richieste del tecnico c’è anche quella di un esterno di centrocampo. Destro o sinistro poco importa perché Wesley ha dimostrato di poter giocare bene su entrambi i lati. Infatti, il primo nome sondato era stato Diego Moreira, esterno sinistro dello Strasburgo che però viene valutato 40 milioni, troppi ma non è da escludere un tentativo della Roma. Difficile, invece, arrivare a Ruggeri che in caso di ritorno in Italia potrebbe finire alla Juventus. Dall’altro lato piace Molina dell’Atletico Madrid ma ad oggi è considerato una seconda scelta poiché la Roma sulle fasce vuole un giocatore di massimo 25 anni, un colpo alla Wesley.