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Niente cessioni: ora via ai rinnovi

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 30/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Niente cessioni: ora via ai rinnovi

La Roma ha deciso di non svendere i suoi gioielli accettando di andare a giudizio con l’Uefa. Intanto, a Trigoria si torna a pensare ai rinnovi.

Il Tempo (F.Biafora) – Giugno si chiuderà senza volti nuovi, con il mercato in entrata e i rinnovi dei contratti che entreranno nel vivo da domani. Ma Gasperini può di certo sorridere per la momentanea conferma dell’intera rosa, con la Roma che ha resistito agli assalti dell’ultimo secondo per i suoi gioielli. Il ds D’Amico non è andato in giro con il piattino in mano ad elemosinare offerte al ribasso per i pezzi pregiati della rosa giallorossa, mantenendo una linea ferma pur avendo la consapevolezza di dover rispettare i parametri del Settlement  Agreement sottoscritto con l’UEFA nel 2022.

Trigoria erano disposti in particolare ad ascoltare proposte per due giocatori, Soulé Koné, le cui eventuali partenze avrebbero permesso di ridurre notevolmente il gap rispetto all’obiettivo di una perdita aggregata di 60 milioni nell’ultimo triennio. La Roma non ha cambiato idea su altri fiori all’occhiello della rosa. Su SvilarPisilli Wesley si sono affacciati alcuni club, ricevendo però un immediato due di picche dai giallorossi.

Sanzioni Uefa e rinnovi

Cosa rischia in concreto la Roma? Oltre a una nuova multa c’è una gradualità nelle altre sanzioni: limitazione del numero di calciatori nella stagione 2027/28 nella lista UEFA; divieto di tesseramento di nuovi giocatori nella stagione 2027/28; esclusione dalla prossima competizione UEFA per club alla quale si qualificherebbe nelle prossime tre stagioni a partire dal 2027/28. Si vedrà più avanti quando inizierà la valutazione dei numeri a seguito dell’approvazione autunnale del bilancio.

Nel frattempo con l’inizio della nuova stagione e con l’imminente avvio del ritiro, uno dei nodi da sciogliere è quello dei rinnovi dei contratti. Oggi è l’ultimo giorno in cui formalmente CelikDybala Pellegrini saranno della Roma. Per il turco e l’argentino i dialoghi sono avanzati e c’è l’esigenza di arrivare alla stretta di mano finale. Sul numero 7 si è un po’ più indietro: nell’incontro con il suo agente si imposterà il discorso per andare avanti insieme. Gasperini è stato chiaro nei mesi scorsi e la società vuole accontentarlo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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