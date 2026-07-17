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Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: per l’attacco spunta anche Philogene

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 17/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: per l’attacco spunta anche Philogene

Rinforzare il reparto d’attacco resta uno degli obiettivi principali della Roma. Spunta il nome di Jaden Philogene-Bidace, esterno dell’Ipswich Town.

Secondo quanto riferito dalla BBC, la società giallorossa avrebbe puntato gli occhi su Jaden Philogene-Bidace, attualmente in forza all’Ipswich Town. L’identikit del classe 2002 intriga particolarmente Gasperini e il suo staff, per questo D’Amico è pronto a studiare la mossa giusta per portare l’attaccante nella Capitale. 

Non solo la Roma su Philogene-Bidace

Con i suoi 12 gol segnati e due assist serviti in 36 apparizioni, Philogene-Bidace non ha attirato solo l’attenzione della Roma, ma anche di Bologna e Benfica. Mentre i due club italiani continuano a riflettere, la società portoghese si sta già facendo avanti e sarebbe in netto vantaggio.  Dal canto suo, la società bianco blu non vuole fare sconti a nessuno e lascerà partire il suo attaccante solo nel caso in cui dovesse presentarsi un’offerta che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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