Roma, Gasperini cambia programma: test con la Primavera nel quarto giorno di ritiro

Prosegue la preparazione estiva della Roma a Trigoria. Nel quarto giorno di raduno, Gian Piero Gasperini ha leggermente modificato il programma di lavoro.

Seduta unica a Trigoria

Dopo due giornate caratterizzate dalla doppia sessione di allenamento, la Roma ha svolto soltanto una seduta pomeridiana nel quarto giorno di ritiro. Una scelta programmata dallo staff tecnico per gestire i carichi di lavoro senza interrompere il percorso di preparazione in vista della nuova stagione.

Test con la Primavera

Da domani si torna al doppio lavoro

Nel corso dell’allenamento, i giallorossi hanno disputato un allenamento congiunto con la formazione, della durata di circa un’ora. Un’occasione utile perper osservare da vicino la condizione della squadra, iniziare a mettere in pratica i primi principi tattici e valutare anche alcuni giovani del settore giovanile.

La preparazione, però, riprenderà subito a pieno ritmo. Per la giornata di domani è infatti previsto il ritorno alla doppia seduta, con lache continuerà a mettere minuti e intensità nelle gambe in vista delle prime amichevoli estive e dell’inizio della stagione 2026/27.