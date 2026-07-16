ULTIM'ORA
Clamoroso Celik: la Juventus beffa la Roma, visite mediche già svolte Roma, Celik nel mirino della Juventus: accordo trovato, ma i bianconeri tentano il sorpasso Roma, Gasperini cambia programma: test con la Primavera nel quarto giorno di ritiro Mercato Roma, il Cagliari punta gli occhi su Vaz Mercato Roma, sogno Endrick: avviati i contatti con il Real Madrid Calciomercato Roma, Sarri fa chiarezza su Ederson: “Sarà un pilastro dell’Atalanta” Mercato Roma, spunta anche Timber per il centrocampo: è concorrenza con il Besiktas Mercato Roma, D’Amico blocca Tresoldi Calciomercato Roma, anche il Chelsea su Konè: avviati i primi contatti Roma, possibile addio a Koné: Ederson tra le opzioni per il centrocampo
NEWS
BREAKING

Roma, Gasperini cambia programma: test con la Primavera nel quarto giorno di ritiro

Guido Rufino
Pubblicato 47 minuti fa il 16/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Gasperini cambia programma: test con la Primavera nel quarto giorno di ritiro

Prosegue la preparazione estiva della Roma a Trigoria. Nel quarto giorno di raduno, Gian Piero Gasperini ha leggermente modificato il programma di lavoro. 

Seduta unica a Trigoria

Dopo due giornate caratterizzate dalla doppia sessione di allenamento, la Roma ha svolto soltanto una seduta pomeridiana nel quarto giorno di ritiro. Una scelta programmata dallo staff tecnico per gestire i carichi di lavoro senza interrompere il percorso di preparazione in vista della nuova stagione.

Test con la Primavera

Nel corso dell’allenamento, i giallorossi hanno disputato un allenamento congiunto con la formazione Primavera, della durata di circa un’ora. Un’occasione utile per Gasperini per osservare da vicino la condizione della squadra, iniziare a mettere in pratica i primi principi tattici e valutare anche alcuni giovani del settore giovanile.

Da domani si torna al doppio lavoro

La preparazione, però, riprenderà subito a pieno ritmo. Per la giornata di domani è infatti previsto il ritorno alla doppia seduta, con la Roma che continuerà a mettere minuti e intensità nelle gambe in vista delle prime amichevoli estive e dell’inizio della stagione 2026/27.

#asr #asroma #Primavera #Roma #Trigoria

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

116 articoli

ARTICOLI CORRELATI