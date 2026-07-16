Roma, Gasperini cambia programma: test con la Primavera nel quarto giorno di ritiro

Prosegue la preparazione estiva della Roma a Trigoria. Nel quarto giorno di raduno, Gian Piero Gasperini ha leggermente modificato il programma di lavoro.
Seduta unica a Trigoria
Dopo due giornate caratterizzate dalla doppia sessione di allenamento, la Roma ha svolto soltanto una seduta pomeridiana nel quarto giorno di ritiro. Una scelta programmata dallo staff tecnico per gestire i carichi di lavoro senza interrompere il percorso di preparazione in vista della nuova stagione.
Test con la Primavera
Nel corso dell’allenamento, i giallorossi hanno disputato un allenamento congiunto con la formazione Primavera
, della durata di circa un’ora. Un’occasione utile per Gasperini
per osservare da vicino la condizione della squadra, iniziare a mettere in pratica i primi principi tattici e valutare anche alcuni giovani del settore giovanile.
Da domani si torna al doppio lavoro
La preparazione, però, riprenderà subito a pieno ritmo. Per la giornata di domani è infatti previsto il ritorno alla doppia seduta, con la Roma
che continuerà a mettere minuti e intensità nelle gambe in vista delle prime amichevoli estive e dell’inizio della stagione 2026/27.