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Calciomercato, Garnacho e Nusa le alternative a Summerville

Lorenza Suriano
Pubblicato 1 giorno fa il 19/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato, Garnacho e Nusa le alternative a Summerville

La Roma ci prova per Summerville ma valuta tutte le opzioni. Sul taccuino di D’Amico rimangono i nomi di Garnacho del Chelsea e Nusa del Lipsia.

Come riporta Alfredo Pedullà, la Roma continua a seguire altri attaccanti oltre a Crysencio Summerville, per cui in queste ore Tony D’Amico sta lavorando al fine di convincere il West Ham. In lista rimangono i nomi di Alejandro Garnacho e Antonio Nusa. Se il Chelsea dovesse aprire al prestito dell’argentino alle condizioni dei giallorossi, la società potrebbe pensare anche a un doppio colpo («servono almeno due esterni» ha detto ieri Gasperini), ma non adesso.

La situazione di Garnacho e Nusa

Il classe 2004 ex Manchester United è fuori dai piani di Xabi Alonso, da quest’estate tecnico del Chelsea, ed è di fatto stato invitato a trovarsi una squadra. I blues però, per ora non aprono al prestito se non con obbligo non condizionato, poiché vogliono rientrare dall’investimento effettuato lo scorso anno.

Nusa invece sembra orientato a decidere il proprio futuro ora che ha concluso il mondiale con la Norvegia. Difficilmente resterà al Lipsia, e nelle scorse settimane si era parlato del suo desiderio di trasferirsi in Premier League, con la Serie A considerata come un’opzione di secondo piano. La Roma, però, non ha ancora abbandonato la pista.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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